Debe seguir alianza para 2024: Riquelme

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La Alianza PRI, PAN y PRD debe seguir para las elecciones presidenciales del próximo año y observar el modelo Coahuila en donde obtuvo el triunfo electoral, dijo hoy el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

"La Alianza bajo mi criterio debe de continuar, debe seguir y debemos de observar el modelo Coahuila, creo que es dentro de la oposición un modelo válido", manifestó.

"El modelo Coahuila tiene algo muy importante, un buen candidato y la selección de un buen candidato se da bajo distintos parámetros, debe ser él o la, más congruente, serio, empapado de la problemática del país, lo que debe tener un candidato es ser empático, carismático ante la sociedad".

El mandatario estatal priista reconoció que la oposición ya va tarde frente a Morena en perfilar a quién sería el candidato presidencial.

"Creo que vamos retrasados, eso sí, en la selección del candidato", manifestó en rueda de prensa.

En Coahuila, agregó Riquelme, la ciudadanía pudo advertir para los comicios del pasado 4 de junio cuál era la opción para poder seguir con un proyecto viable para esta entidad y fue la candidatura ganadora de Manolo Jiménez, encabezando a la Alianza PRI, PAN y PRD.

"No sugeriría nada, ni a mi partido, ni a la Alianza, simplemente apunto mi visión o punto de vista como gobernador próximo a salir y que de alguna forma me importa el futuro del País, desde aquí no sé qué tanto podamos hacer, pero si en algo contribuimos en los resultados de este modelo, pues qué bueno",.

Riquelme Solís mencionó que a 164 días de que concluya su sexenio está enfocado en terminarlo bien su gobierno, que la transición de la administración estatal sea una de las más responsables en la vida política de Coahuila.

"La cercanía y madurez que ha tenido Manolo y su servidor implica que entendamos los tiempos que estamos viviendo hoy en el país, y también dejarnos de politiquerías o de egolatrías", manifestó.

El priista puntualizó que en el gobierno que encabeza hay la madurez para que el Gobernador Electo vaya analizando desde ahora las finanzas de Coahuila a fin de que le vaya bien a esta entidad.