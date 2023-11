Deben hombres sacrificar candidatura, advierte Delgado

Especial / Agencia Reforma / El líder nacional de Morena, Mario Delgado

Ciudad de México.- El líder nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió que habrá varios aspirantes hombres que no serán candidatos a gubernaturas, pese a ganar la encuesta.

Por ello, les pidió contemplar esa ruta, para que el 10 de noviembre, día que se anunciarán a los nueve candidatos a gobiernos locales, acepten los resultados y no rompan ni dividan al partido en sus entidades.

"Estamos seguros de que va a haber más hombres que ganen sus encuestas que las mujeres. Entonces, va a haber por lo menos dos, tres o cuatro hombres que ganando su encuesta no van a ser los coordinadores (candidatos).

"No queremos que esa decisión vaya a provocar alguna ruptura, no queremos que se repita lo que pasó con Mejía Berdeja en Coahuila. Que la encuesta, como no ganó, no le gustó. Entonces, traicionó y dividió. Queremos vacunarnos de que no haya berdejazos y por eso tiene que haber mucha claridad en la regla de género", apuntó.

Sin embargo, el líder nacional no supo explicar cuál será la regla de paridad que apliquen, pues argumentó que es "muy compleja" y necesitan tener primero los resultados para determinar la competitividad de las mujeres.

Esto pese a que el acuerdo del INE sobre paridad establece que los partidos deben informar, un día antes del arranque de las precampañas, cómo medirán la competitividad de las mujeres.

El 5 de noviembre, la Ciudad de México, Yucatán y Jalisco inician precampañas, por lo que el día 4 deberán detallar la regla.

"Va a haber una regla muy clara de por qué este sí y por qué este no. Seguramente habrá quienes no estén de acuerdo, pues obviamente si ganas tú tu encuesta y no vas a ser candidato, pues no vas a quedar muy conforme", indicó.

Deslinda sanción por derroche a órgano interno

La dirigencia nacional de Morena no actuará ante el derroche de recursos de los aspirantes a gubernaturas, por lo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia sólo investigará en caso de denuncia.

"Ya hay varias denuncias que se han presentado ante la Comisión de Honestidad y Justicia. Nosotros advertimos en la convocatoria que de proceder alguna de estas sanciones se iba directamente sobre las posibilidades de los autores. Sí puede haber sanción que los deje sin derecho a participar.

"Las recibe la Comisión y hemos pedido mucha celeridad en estas investigaciones", apuntó.

Los aspirantes tienen tapizadas sus entidades de espectaculares, bardas y mantas en puentes, además de que ha predominado el derroche de recursos, no campañas austeras como ordenó la dirigencia.

Minimiza amago de PVEM en CDMX

Este viernes, en San Luis Potosí, Morena firmará convenios de coalición con el PVEM y PT en cuatro de las nueve entidades donde habrá elección a gubernaturas.

Entre ellas la Ciudad de México, donde el líder pevemista local, Jesús Sesma, amenazó con romper con Morena si Omar García Harfuch no es el candidato a la Jefatura de Gobierno.

"Respetamos su opinión, pero su dirigencia nacional dice otra cosa. Tenemos muy buen acuerdo y buen diálogo con la dirigencia nacional del Partido Verde y nunca nos ha manifestado ningún tipo de condicionamiento.

"Entonces, pues no sé si lo consultó con sus directivos nacionales, pero con ellos tenemos otra ruta", aseguró.

Las otras tres entidades son Yucatán y Jalisco, donde la precampaña inicia el 5 de noviembre, así como Jalisco, donde el proselitismo arrancará el 14 de noviembre.

También descartó realizar una segunda encuesta en la Ciudad de México como lo planteó el subsecretario, Hugo López-Gatell.