Deberán transparentar recorte a estancias

Ciudad de México— La Secretaría de Bienestar deberá entregar a un particular el documento en el cual se decidió cancelar el programa de estancias infantiles y entregar los apoyos de manera directa, resolvió el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).

El comisionado ponente, Joel Salas señaló que la dependencia, en su primera respuesta, le dijo al particular que no cuenta con información al respecto y la declaró inexistente.

Sin embargo, consideró Salas, esta respuesta es improcedente debido a que la Secretaría no realizó una búsqueda exhaustiva de la información requerida y, por tanto, no cumplió con lo establecido en la ley de transparencia.

"El 15 de febrero de este año, el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) denunció que de cada tres estancias infantiles dos son irregulares, llevó este hallazgo a los programas sociales de la administración pasada en general.

"Prometió que presentaría información con todos los datos sobre la corrupción que existió en Sedesol, al menos 500 mil casos documentados con pruebas en los que se destinaban recursos para la gente y no llegaba el dinero", recordó Salas.

En su resolución, el pleno también instruyó a la Secretaría a entregar la respuesta que le dio cada una de sus 32 delegaciones en el sentido de que no existen denuncias formuladas por irregularidades detectadas en las visitas de inspección que hizo durante diciembre de 2018 y enero de 2019.

Salas dijo que los cambios al Programa de Estancias Infantiles reflejan la modificación de la política social federal en general, ya que busca hacer transferencias económicas directas a la población y así reducir el número de actores involucrados y limitar espacios a la corrupción.

Sin embargo, consideró, también deben tomarse otros factores como el que toda política pública debe estar basada en evidencia para demostrar su potencial de éxito en la solución de un problema.

Además, que dicha evidencia debe ser pública para efectos de rendición de cuentas, evaluación y aprovechamiento de la inteligencia colectiva.

También, que la información pública es el insumo por excelencia para generar dicha evidencia.

"Cuatro y último. En consecuencia, se esperaría que los cambios hechos a cualquier política pública, en especial a la social, deberán ser debidamente fundados, motivados y sobre todo transparentados", expuso.