Decidirá SCJN fecha para consulta de expresidentes

Alfredo Moreno/ Reforma

Ciudad de México.- El presidente López Obrador dijo que en caso de que se avale la consulta ciudadana sobre juicio a expresidentes, será la Suprema Corte la que decidirá la fecha.

"Si lo solicitan los ciudadanos con firmas, ya pasa esa solicitud a la Suprema Corte de Justicia y ahí se decide si se cumple con los requisitos y si es constitucional la consulta y luego esa resolución va al INE para que se lleve a cabo la consulta, hay dos posibilidades, una es que sea el mismo día de la elección federal, el año próximo, creo que 6 de junio y la otra posibilidad es que sea creo que en agosto, eso lo decide la Suprema Corte de Justicia de la Nación", dijo en conferencia mañanera.

Reiteró que la consulta se puede llevar a cabo si el 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral lo solicita y se necesitan un millón 500 mil firmas, que se tienen que entregar antes del día 15 de septiembre.

Asimismo, la Constitución establece que se puede llevar a cabo la consulta si lo solicita la tercera parte de los legisladores de cualquiera de las Cámaras, ya sea la de diputados o de senadores, o bien, si lo pide el Presidente.

El mandatario reiteró que votaría en contra del juicio en la consulta.

"Yo estoy porque si se va juzgar a ex Presidentes, que sea mediante una consulta, que sea la gente, la mayoría, la que decida, yo voy a votar en contra, tengo mis razones y las voy a exponer, ya las he dado a conocer y voy a seguir argumentando, pero en la democracia el pueblo manda, de todas formas es un ejercicio único, histórico, porque la corrupción se solapaba", señaló.

Tras ser cuestionado si la consulta dejaría "nubarrones" de violencia política, López Obrador destacó que es el pueblo el que manda.

"Sí, ayuda, porque si no no se resuelve, ya que la gente, que el pueblo que es el que manda decida que quiere, es muy claro: quieres que continúe la corrupción, que se sigan robando el presupuesto, que sigan haciendo jugosos negocios al amparo del poder, que siga gobernando el crimen organizado, que siga siendo México un país de la delincuencia de cuello blanco o de la Organizada, quieres medios de comunicación subvencionados, quieres tener intelectuales orgánicos, vendidos o alquilados al régimen o quieres que haya un verdadero Estado de derecho, que haya libertades, que haya democracia.

"Que se tenga como forma de vida y como forma de gobierno a la honestidad, que no se compren conciencias, que no se compren lealtades, que no se compren votos, incluso que se vive en la justa medianía y no con las extravagancias que han caracterizado a los gobiernos y a las sociedades del mundo, los dulces, con esto del Covid, bueno, hasta en el deporte, le van a seguir pagando a un deportista tanto tanto, para que tenga 1,2, 3,4, 5,10 Ferraris, en un mundo tan desigual, va a seguir siendo lo material lo que rija", expuso.