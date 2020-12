'Decidirá TEPJF si puedo hablar sobre elección'

Reforma

Ciudad de México.- Luego que el INE emitió una "tutela" para llamar al Mandatario federal a que evite pronunciarse sobre el proceso electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Tribunal Electoral deberá decidir sobre el asunto, pues su Gobierno defiende la libertad para expresarse.

"La consulta es para que el Poder Judicial decida sobre este asunto. Si vamos nosotros a poder hablar de democracia o no, si va a estar prohibido el hablar sobre la democracia en México, pero básicamente es lo que tiene que ver con hacer valer la democracia.

"Si puedo hablar de que no debe de llevarse a la práctica lo de siempre, es decir, que no debe de haber fraude electoral, que no debe haber compra de votos, que no debe utilizarse el dinero del presupuesto para favorecer a partidos, candidatos, si ya no voy a poder hablar de eso, entonces que me lo digan", señaló en conferencia.