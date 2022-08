Declara AMLO como de seguridad nacional obra para agua en NL

Monterrey, México.- Tras firmar convenio de construcción del acueducto El Cuchillo 2, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la próxima semana arrancan con adjudicaciones y advirtió que la obra hidráulica será concluida en un plazo de 9 meses al ser declarada como de seguridad nacional.

En un evento ante empresarios locales y miembros del Gabinete estatal y federal, el Mandatario federal detalló que ya tienen los 10 mil millones de pesos que costará el proyecto, por lo que agilizarán las asignaciones.

"La semana próxima arranca la obra, es prioritaria, considerada de seguridad nacional, de urgencia. Vamos a ahorrar mucho tiempo en los trámites burocráticos que son los que retrasan las obras", expresó López Obrador.

"¿Que tenemos?. Ya se cuenta con presupuesto, son alrededor de 10 mil millones de pesos, es una inversión entre Estado y federación. Cinco mil millones aporta el Estado y 5 mil la federación".

Precisó que del monto total de la obra, 5 mil millones, los aportará la federación a través de Banobras, 3 mil 500 millones los aportará el Estado a través del cupón cero y mil 500 millones restantes serán por medio de créditos de Agua y Drenaje de Monterrey.

El Presidente explicó que en las asignaciones de la obra participará un comité que estará integrado por Estado, federación y la Caintra.

"Se va aplicar un mecanismo para tener 3 responsables de la asignación de los contratos: Gobierno federal un voto que será Conagua, el Estado un voto que será el Gobernador o quién él designe, y un tercer voto de Caintra", expuso.

Reiteró que la obra se realizará en 10 tramos, donde buscarán que sean 10 empresas regias las que hagan la obra y que no esperen obtener ganancias, sino que demuestren su "dimensión social".

"Por eso proponemos que sean empresas de Nuevo León y no es de obtener mucha ganancia, no. Es que los empresarios de Nuevo León, que se han caracterizado por su sensibilidad, vuelvan a demostrar que tienen dimensión social. No quiere decir que no van a ganar, pero va a ser una ganancia razonable", advirtió.

"Cuando inauguremos el acueducto, ahí van a venir los nombres de las empresas, y estoy seguro que no van a fallar porque va a estar también de por medio la honorabilidad, el prestigio de la empresa".

Por separado, el Gobernador Samuel García afirmó que con este proyecto la conclusión de la Presa Libertad y la perforación de 29 pozos profundos se atenderá tema del agua para 8 o 10 años.

A la firma del convenio asistieron además el Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, el titular de Gobernación, Adán Augusto López; y empresarios como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y el ex Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.

No debemos pelearnos con EU, dice AMLO

A unos días de que inicien las consultas por posibles violaciones de México al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que debe procurarse no pelear con aquel País.

"Desde luego, procurar resolver de manera pacífica y mediante el diálogo todas las diferencias. No pelearnos con el Gobierno de Estados Unidos", dijo.

"Yo le he expresado al Presidente Biden que ya no aplica aquella frase atribuida a Porfirio Díaz, según la cual, 'pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos'. Le he dicho al Presidente Biden que ahora podemos decir 'bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos'".

Durante la firma del Plan de Apoyo "Agua para Nuevo León" y tras visitar la "Casa Blanca" donde en 1943 los Presidentes Franklin Delano Roosevelt y Manuel Ávila Camacho firmaron el Programa Bracero, López Obrador hizo un recuento de la relación entre los dos países.

"Esa Casa Blanca es historia y nos enseña o lección más importante es que debemos procurar siempre mantener relaciones de cooperación, respecto a nuestra soberanía y de amistad entre los pueblos de Estados Unidos y México", indicó.