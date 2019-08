Declara CJNG guerra a 'El Abuelo'

Ciudad de México.- En un video, presuntos integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) declararon una guerra contra Juan José Farías, "El Abuelo", de quien se presume era su colaborador en Tepalcatepec, Michoacán.

Mientras uno de los hombres explica el inicio del ataque armado contra este presunto líder de autodefensas, los otros escuchan ataviados con chalecos con las siglas CJNG, armas largas y pasamontañas.

"Somos el CJNG del señor Mencho, les informamos que el pleito no es con el pueblo, nosotros vamos a pelear en contra de El Abuelo y de todo aquel que levante un arma a favor de 'El Abuelo'", sentenciaron.

"Para que sepan el pleito con 'El Abuelo' surgió por apoyar a Poncho el de Los Reyes, el pleito no era con él, ahora sí es en contra de todo el cártel del 'Abuelo'".

A la par del video, surgió una supuesta narcomanta en la que también se advierte que esta afronta es por una presunta traición de "El Abuelo" a Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", líder de este grupo delincuencial.

"Aquí la guerra es con el Cartel del Abuelo, ustedes como ciudadanos pueden transitar y trabajar sin pendiente que se les vaya a molestar. Nunca se ha hecho ni se hará", dice el texto.

"El problema es con el Cartel del Abuelo y con su hermano 'El Paisa', que hacen lo que quieren con la Presidencia y con el Municipio, como todos los asesinatos que han surgido".

En mayo de 2018, Juan José Farías fue detenido por autoridades federales en Tierra Caliente, Michoacán, por sus presuntos nexos con el CJNG, así como homicidio doloso y portación de armas de fuego.

Sin embargo, tres días después de su aprehensión, la cual causó desmanes en Tepalcatepec, un juez del Estado de México decidió liberarlo por no encontrar causas probables de su culpabilidad en estos delitos.