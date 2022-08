Declarará AMLO por escrito en caso Pío

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no acudiría, pero si enviaría un texto a la FGR para declarar sobre el caso de su hermano Pío, quien apareció en videos recibiendo dinero en efectivo de parte de un operador del ex Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

Durante la mañanera, REFORMA preguntó al Mandatario federal si declarará en la FGR por el caso de su hermano.

"Pues no acudir, pero si enviar un texto, no tengo nada yo de qué avergonzarme, no hay ningún problema", respondió.

"Y deberían entregar toda la información al INE, a esa institución tan respetable", ironizó.

-La FGR impugnó la resolución del Tribunal para que no se entregue (al INE), usted estaría a favor de que se entregue?, se le insistió.

"Sí, que se entregue todo, qué puede suceder, nada, más que la politiquería, las ocho columnas en REFORMA y no pasa nada", contestó López Obrador.

-La defensa de su hermano ha dicho que usted tiene conocimiento de estos hechos, de la recepción de este dinero en efectivo por parte de David León, ¿tiene conocimiento de esto?, se le cuestionó.

"Pues eso en su momento lo pondría yo en la carta, no tengo nada de qué avergonzarme", dijo el Presidente.

-¿Nos puede adelantar qué sabe de este tema?

"Si tú lo pones así, ponlo así", soltó AMLO.

-No, yo le pregunto, ¿qué es lo que sabe?, porque su hermano asegura que tiene conocimiento, preguntó REFORMA.

"No, no, no, yo sé lo que usted sabe exactamente, eso es lo único que sé, lo que sé es que yo no soy corrupto", lanzó el Jefe del Ejecutivo.

-¿Y su hermano?, se le cuestionó.

"Tampoco".

Ayer, la Suprema Corte de Justicia registró hoy un empate que le impidió resolver si desecha una controversia que mantiene bloqueada, desde abril, la entrega de datos del caso Pío López Obrador al Instituto Nacional Electoral (INE).

La FGR impugna en esta controversia una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le ordenó compartir con el INE la carpeta de investigación que abrió contra el hermano del Presidente de la República, tras la difusión en 2020 de videos donde recibe dinero en efectivo de parte de un operador del ex Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.