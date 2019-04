Declina gobernador dar postura sobre fiesta pederasta

Cd. de México (09 abril 2019).- Renuncia titular de Turismo de ColimaEl Gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, declinó opinar sobre la fiesta del ex Secretario de Turismo, Efraín Angulo Rodríguez, donde habría habido pederastia y un menor murió asfixiado.

Ante los cuestionamientos de la prensa, el Mandatario priista afirmó que sólo puede realizar declaraciones con base en informes oficiales, por ejemplo, de la Fiscalía estatal.

"Vi una nota, no recuerdo en qué medio, no he visto reporte oficial, no puedo hacer una declaración con base en una nota periodística", argumentó.

"Bueno, si ese fuera el caso; en primer lugar, lo lamento mucho, y en segundo lugar, que se atengan a las consecuencias que la propia ley establezca, es una cuestión que tiene que aclarar la Fiscalía y exponer qué sanción se debe llevar a cabo para que se someta eso finalmente al poder jurisdiccional".

El pasado 5 de abril, REFORMA público que Agustín Díaz, abogado de la familia de la víctima, reveló que se desprendió de la indagatoria que el ex funcionario de Turismo mintió al declarar que en la fiesta irrumpió un comando y que éste habría asesinado a un menor de edad.

"La reunión que entre varones se llevó a cabo fue con fines de diversión, que por decir lo menos, etílica y sexual, ya que fueron contratados adultos y tres menores de edad y de los cuales uno fue asesinado", dijo el abogado.

Para Peralta Sánchez, la Fiscalía debe mantener el cuestionamiento judicial contra todos los participantes de la fiesta que ocurrió el 4 de marzo en la capital colimense.

"Todos los que están ahí son testigos oculares, todos los que están ahí deben de dar parte, dar su versión, y es una cuestión que debe investigar la Fiscalía.

"Yo no soy el Fiscal, si fuera el Fiscal ya a todos los hubiera encerrado, y hasta que me den su declaración, en función a las investigaciones que se vayan dando, iba generando condiciones".

También aseguró que, de ser necesario, se realizarán auditorías en la dependencia que encabezó Efraín Angulo para saber si se destinaron recursos públicos para esta fiesta.