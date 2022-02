Declina Salmerón; lo rechaza Panamá

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Panamá rechazó a Pedro Salmerón como Embajador de México en ese país, por lo que en su lugar propondrá a la senadora suplente Jesusa Rodríguez.

"Resulta que lo propusimos para Embajador en Panamá y, como si fuese la Santa Inquisición, la ministra o Canciller de Panamá se inconformó que porque estaban en desacuerdo en el ITAM", comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal dio a conocer una carta que le envió el historiador en la cual declinó la invitación a ocupar el cargo de Embajador.

"Nos mandó una carta Pedro porque se hizo un escándalo. Imagínense si no existe una denuncia formal, nada más por la campaña de linchamiento encabezada por Denise Dresser acusándolo de acoso sexual. Y, sin duda, hay un componente conservador en todo esto, sin duda. Entonces, me envió una carta", mencionó.

En su carta, Salmerón lamentó que el linchamiento en su contra haya rebasado fronteras a tal grado que la Canciller panameña se pronunciara al respecto.

"El actual linchamiento ha rebasado nuestras fronteras, justo cuando la política exterior mexicana ha tomado un nuevo liderazgo en América Latina. Actualizamos nuestras mejores tradiciones de defensa de la soberanía de los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

"Yo doy un paso de costado, pongo a su disposición y declinación al cargo que me aprecio. Agradezco sus palabras y su defensa, su amistad y su confianza son para mí mucho más importante que cualquier cargo o empleo, nunca lo busqué, lo acepté para servir a la República y a un Gobierno que pese a que está transformando al País cuenta con el 70 por ciento de la aprobación popular. Justamente por eso despierta la ira de quienes se beneficiaron de la corrupción, los privilegios y las injusticias del antiguo régimen", se lee en la carta de Salmerón.

El Presidente López Obrador agradeció las palabras de Salmerón y dijo que buscará que sea su asesor con el fin de aprovechar sus conocimientos históricos.

"Vamos a buscar la forma, a ver si no se enojan los conservadores, de utilizar los conocimientos de Pedro en otro campo. A mí me gustaría que nos ayudara mucho en todo lo que son archivos. Me importa muchísimo dejar bien terminado, protegido, porque desde el temblor está mal el edificio, el Archivo Agrario y él es especialista.

"Me gustaría que fuese mi asesor para hacer en Presidencia una historia para los jóvenes sobre los fraudes electorales en México, sería buenísimo, todos los fraudes, cuando menos 100 años, del fraude a Madero 112 años para acá", dijo.

Al final, el Mandatario federal anunció que propondrá ahora a la senadora suplente Jesusa Rodríguez como Embajadora de México en Panamá.

"Bueno, vamos a presentar una propuesta, a ver si la acepta el Gobierno de Panamá, no creo que el Presidente de Panamá esté enterado, yo creo que eso tiene que ver más con la Canciller.

"Pero pues ya les informo que vamos a proponer como Embajadora para Panamá a la senadora suplente Jesusa Rodríguez. Ella va a ser, si lo acepta el Gobierno de Panamá, la Embajadora de México en Panamá", finalizó.