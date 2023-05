Defensa de 'Güero' Palma denuncia privación de la libertad

Estado de México, México.- Pese a que un juez ordenó la liberación de Héctor "El Güero" Palma, hasta ayer por la noche, éste continuaba recluido en el Penal del Altiplano.

Debido a esto, sus abogados denunciaron por privación ilegal de la libertad a Nora Angélica Balderrama, directora del Centro Federal de Readaptación.

Sin embargo, funcionarios de la Delegación Estado de México de la Fiscalía General de la República se negaron a recibir la denuncia, acusó José Gabriel Martín Hernández, defensor del capo sinaloense.

"Ellos están argumentando que es una cuestión de la Fiscalía Anticorrupción, pero no es cierto, aquí hablamos de un delito del fuero federal, pero no de corrupción, está incurriendo en un delito en contra de la administración de la justicia al no otorgar la libertad que le está ordenando un juez del fuero común.

"No la quieren recibir cuando les corresponde y cualquier Delegación tiene que recibir una denuncia. Nosotros vamos a presentarla ante otra autoridad ministerial en la Ciudad de México", comentó el abogado.

El defensor dijo que, hasta las 20:00 horas, Palma Salazar seguía en su celda.

"A las 8 de la noche el señor Palma hizo la llamada que le corresponde, me enlazaron con él, hablé con él y no lo han llevado ni siquiera al área correspondiente para notificarle que está en proceso su libertad.

"Sigue en su estancia en el módulo uno y debería de haber sido sacado desde las 5:30 de la tarde a un área donde esté en calidad de libre", agregó.