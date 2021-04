Defensa de Lavalle presenta pruebas para desmentir a Lozoya

Agencias

Ciudad de México.- Los testimonios de dos colaboradores de Emilio Lozoya, en donde desmienten haber entregado dinero para apoyar la reforma energética, van a ser presentados por la defensa del exsenador Jorge Luis Lavalle, informó su abogado José Zapata Altamirano.

Se trata de las declaraciones de los ex colaboradores del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Rodrigo Ortega Santoyo, su secretario particular, y Francisco Olascoaga Rodríguez, jefe del Departamento Administrativo de la dirección.

“Venimos preparados con datos de prueba que van a ser novedosos y que no han sido dados a conocer a los medios, y que contradicen completamente los dichos de Emilio Lozoya que son en los que basa la postura de la Fiscalía.

“Se cuenta con la declaración de dos personas FOR y RAS que son las personas a las que en realidad señala Emilio Lozoya que realizaron la conducta y que una vez que pudieron ser entrevistadas por esta defensa niegan completamente los hechos de Lozoya”, explicó Zapata Altamirano.

El defensor explicó que en la continuación de la audiencia para vinculación o no proceso en contra del ex senador panista, Lavalle Maury, se presentarán aproximadamente 20 datos de prueba de descargo a las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

En sus declaraciones de agosto del años pasado, Lozoya, quien cuenta con un criterio de oportunidad ante la FGR, por lo que no está en prisión, señaló a Arteaga y Olascoaga, como las personas que entregaron dinero a Lavalle Maury y otros senadores panistas, para que votaran a favor de la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Sobre esa presunta entrega de dinero, existe un video que fue rabad por Rafael Caraveo, ex secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado y ex colaborador del Lavalle, que también será desacreditado por la defensa.

"No existe dentro de la carpeta las 16 horas de vídeo como estaba ofertado desde un principio hay un vídeo de 4 minutos editado, que no sabemos bien, hay discrepancias en cuanto a la fecha de su creación y al huso horario en que se creó ese vídeo, no refleja que fue lo que pasó en ese vídeo”, explicó Zapata.

Este lunes se reanudó la audiencia en la que Lavalle Maury y su defensa presentarán los elementos para desacreditar las imputaciones de la FGR en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

Luego de problemas técnicos para la conexión para una audiencia a distancia, la misma se desarrolla en el Control del Centro de Justicia Federal, en el Reclusorio Norte, ante el juez de Control Marco Antonio Tapia Fuente.