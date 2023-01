Defiende AMLO a Riobóo: de los mejores ingenieros del mundo

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Tras revelarse que José María Riobóo pretende encarcelar a su ex nuera por la muerte de su hijo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo defendió y dijo que es uno de los mejores ingenieros del mundo.

En la mañanera, el Mandatario federal trató el tema del plagio de la Ministra Yasmín Esquivel y habló de su esposo, Riobóo.

REFORMA publicó este lunes que Riobóo consiguió que se ordenara la captura de una ex nuera, a quien acusó de propiciar la muerte de su hijo en 2019.

"Yo no me he reunido con la licenciada Yasmín ni con su esposo, el ingeniero Riobóo, que es un gran ingeniero, un profesional, de los estructuristas más importantes del País, nada más para que tengan una idea, porque se habla de las personas y volvemos a lo mismo, periodismo ramplón, tendencioso, amarillista, que no aprende que no puede haber texto sin contexto", dijo López Obrador esta mañana.

"El señor Riobóo es el que ha ha hecho la mayoría de las estructuras en la Ciudad de México, estoy hablando de pasos a desniveles, de puentes, de vías elevadas de los trenes, del Metro, es un profesional, es uno de los mejores ingenieros del mundo, y pregunten a ingenieros de la UNAM".

"Pero no les importa, no toman en cuenta nada, es destrozar prestigios, acabar con quien en este caso tiene relación con una servidora pública, o es el esposo de la Ministra Yasmín, y por parejo. Entonces no he tenido con ellos reunión en esta semana".