Defiende AMLO a Samuel: 'lucha es por la clase media'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay mucho enojo del conservadurismo contra Samuel García porque se sienten dueños de las clases medias.

Durante la mañanera, López Obrador afirmó que los conservadores se inconformaron con la candidatura de García porque es "atractiva" para la clase media.

"Y está sucediendo algo que es bueno también que se sepa, ¿no? Porque si no se queda solo en las columnas y en la opinión de la llamada clase política y en algunos sectores de clase media", indicó AMLO.

"Hay mucho encono, coraje, enojo, en contra de Samuel, porque los que apoyan a otra candidata, Claudio X. González, a él si lo puedo mencionar, y un sector del conservadurismo, se piensan dueños de la clase media".

"Se han querido apoderar de la clase media, como si los integrantes de la clase media fuesen borregos, y no es así, entonces, ellos, en su imaginación, creen que el movimiento de transformación cuenta con el pueblo raso, pero que ellos tienen a la clase media".

"Entonces, cuando surge una candidatura, también atractiva para la clase media, según este pensamiento, se inconforman, porque sienten que se meten a los terrenos que ellos piensan manejar de manera exclusiva, están totalmente equivocados".

El Mandatario federal aseguró que hay un enfrentamiento entre Claudio X. González y Samuel García porque luchan por el dominio las clases medias.

"Es el problema de Claudio X. González, que no saben de política, son neófitos en política", lanzó AMLO.

"Puede actuar con ese pensamiento corporativo de decir: la clase media está con nosotros, la clase popular es del movimiento de transformación, luego entonces si no se suman todos a nuestra estrategia, a nuestra candidatura, pues son esquiroles y enemigos".

"Entonces, guardadas todas las proporciones, ahora resulta que arriba o en la lucha por el supuesto dominio de las clases medias, hay este enfrentamiento".

"En todo el País, a partir de que Samuel dijo 'yo voy a participar' empezaron los columnistas en las redes sociales, bueno, hasta el ex Presidente Fox, y ahora en Monterrey".

López Obrador estimó que en las clases medias hay simpatizantes de todas las corrientes políticas y que los ciudadanos no son borregos.

"Es un caso muy especial, y yo creo que se equivocan porque hay en las clases medias simpatizantes de todas las corrientes políticas, simpatizantes de todos y además no es corporativo, es cada ciudadano que decide libremente, no son borregos", agregó.

Planteó que las clases medias han padecido por los neoliberales y conservadores corruptos.

"¿Y por qué va a estar con ellos la clase media, si los han padecido?", cuestionó AMLO.

"¿Qué no cuando estaban los neoliberales, conservadores corruptos, la clase media tenía que pagar más de impuestos y más por la gasolina y más por la luz y no había crecimiento y no había trabajo, y los salarios estaban por los suelos?".

"¿O ya se olvidaron los gasolinazos?".

"¿Cómo van a estar a favor de eso? Pero eso es una mentalidad que existe".

El Presidente rechazó las ofensas a Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García.

"Pero, ¿por qué le sacan cosas a Samuel? ¿Por qué ofenden a la esposa? Es eso, es un enojo".

Ante el conflicto político en Nuevo León, López Obrador pidió esperar en caso de que se llegue a tribunales.

"Pues es una confrontación que viene de tiempo atrás, se han puesto de acuerdo ahí el PRI, el PAN, para oponerse al Gobernador Samuel García, de tiempo atrás", expresó.

"Incluso en la elección también del Fiscal, que hubieron diferencias y ahora igual, por esto del interino, ojalá y resuelvan sus diferencias, pero sí existe esta confrontación".

-¿Ya se comunicó con usted el Gobernador interino?, se le preguntó.

"No, no, pues hay que esperar a ver en qué termina esto, no sé si se tenga que acudir también a instancias judiciales, y proceden amparos, recursos, o sea, hay que esperarnos, hay que esperarnos, pero si hay está confrontación", respondió.