Defiende AMLO a Sheinbaum tras tragedia en Metro

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues dijo que es atacada por "grilla" tras el accidente en el Metro que dejó una joven muerta y más de 100 heridos.

Cuestionado en su conferencia matutina, el Mandatario reiteró que las autoridades capitalinas informarán las causas de la colisión de dos trenes de la Línea 3 entre Potrero y La Raza, ocurrida la mañana del pasado sábado 7.

El Presidente manifestó su solidaridad con los afectados, pero consideró que el percance fue aprovechado por opositores para arremeter contra Sheinbaum en el contexto electoral, al ser una aspirante para la Presidencia en las elecciones de 2024.

"Quiero aprovechar porque se alborotan los zopilotes, con todo respeto, quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo, todo lo que necesite el Gobierno de la Ciudad y la Jefa de Gobierno, que es honesta e íntegra, quiero aprovechar porque como ya estamos en temporada electoral se aprovechan para descalificar, atacar", dijo desde Palacio Nacional.

"Y sí, todos tenemos la obligación de actuar con rectitud y asumir nuestras responsabilidades, pero no deja de haber este ingrediente, lo que antes se conocía coloquialmente como grilla. Es dolor humano, por eso lo de los zopilotes, es fuerte, pero no se puede traficar con el dolor humano, eso es enajenación, es no tener escrúpulos morales de ninguna índole".

Sheinbaum fue criticada por políticos de la Oposición porque el día del accidente se encontraba en Morelia para un evento político con el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Pero la Mandataria volvió a la capital del País en un helicóptero facilitado por el Gobierno de Michoacán y arribó a la zona del accidente tres horas después del choque. Entonces fue acusada de promover su campaña presidencial como "corcholata".