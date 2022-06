Defiende AMLO a su hijo Jesús Ernesto: 'Pleito es conmigo'

Acapulco, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de su hijo Jesús Ernesto, después de que se publicó una fotografía en redes con ofensas para el adolescente y que, en respuesta, se creó el hashtag #ConLosNiñosNo.

Al inaugurar la primera etapa del Libramiento Poniente de Acapulco, en Guerrero, el Mandatario subrayó que el pleito es con él, no con su hijo menor, y que hasta en las mafias hay un respeto por la familia.

"Ayer mi pobre hijo, que lo amo, ¿No?, Jesús, está excedido de peso, ya saben ustedes la edad de la adolescencia, cómo es, ahhh, sale una foto y con saña lo atacan", condenó.

"Eso es una cobardía, el problema es conmigo, no con él. Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia", agregó alzando la voz y visiblemente molesto.

Una parte del público presente en el evento empezó a gritar: "no estás solo, no estás solo".

Ve López Obrador desesperación en Oposición López Obrador atribuyó el ataque al menor de edad al "grado de desesperación" de sus opositores.

"Yo lo entiendo, es su grado de desesperación porque no pueden, y ¿Por qué no pueden? Ellos no le tienen amor al pueblo, por eso no pueden", enfatizó.

El Primer Mandatario subrayó que cuando se le tiene amor al pueblo y al prójimo, y se gobierna para la gente, sobre todo para los pobres, la gente es agradecida y apoya al gobernante.

"Esa es la fórmula, por eso aunque sigan las campañas negras, las calumnias, vamos a salir siempre ilesos y la verdad nos faltan dos años, pero como trabajamos 16 horas diarias es como si faltaran cuatro", mencionó.

-"Otros seis", le dijeron.

"No, otros seis no, sufragio efectivo no reelección, pero miren, con los dos años tres meses que nos faltan van a ver, si en este tiempo hemos hecho cosas a pesar de la pandemia, a pesar de la inflación, imagínense lo que vamos a hacer en los tiempos dos años", abundó.

"Vamos a hacer muchas cosas más y mejores en beneficio de nuestro pueblo".

'Le atinamos con las refinerías'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se jactó de haberle "atinado" con su estrategia energética y la multimillonaria inversión del Gobierno en refinerías.El Mandatario federal reiteró que se equivocaron quienes decían que venía la época de las baterías y dejaron de lado la refinación.

"En el caso de los combustibles se pensó 'ya vienen las baterías, para qué el petróleo', y nosotros ahí le atinamos porque dijimos 'no, va tardar', y se invirtió en las refinerías", presumió.

"Por eso es la crisis ahora de los precios altos del petróleo, porque se abandonaron las refinerías con lo mismo: la idea que ya no se iba a necesitar el petróleo, que ya todo iba a ser eléctrico".

López Obrador destacó que la refinería Deer Park, en Texas, le costó al Gobierno federal 600 millones de dólares y, de enero a la fecha, ya generó utilidades por 450 millones de dólares.

"Por el fenómeno este del aumento de la gasolina y la necesidad de refinación, porque no se le puede poner a los carros. No es nada más sacar el petróleo, que lleva tiempo, pero no se le puede poner petróleo crudo, hay que refinarlo, hay que convertirlo en gasolina".

"Y lo que está faltando en el mundo es capacidad de refinación, entonces nosotros también empezamos desde los primeros días a construir una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco".

Acompañado de la Gobernadora Evelyn Salgado, recalcó que el próximo año nuestro País dejará de comprar gasolinas en el extranjero, pues todo se va producir en México.

Para llegar a esa meta, repitió, el próximo 1 de julio se va inaugurar la "fase de pruebas" de la nueva refinería de Dos Bocas, y se pondrán en operación dos plantas coquizadoras en Tula y Salina Cruz.

"Eso nos ha ayudado porque no nos impacta en la inflación; Estados Unidos tiene una inflación un punto arriba que nosotros y se debe a que allá la gasolina es más cara que en México", comentó.

"Nosotros hemos podido mantener los precios de los combustibles y no va haber aumentos de los combustibles".

Se queja de falta de Internet en la Montaña

En otro tema, López Obrador se quejó de la falta de señal de Internet en la región de la Montaña de Guerrero, donde ayer realizó un recorrido de más de 10 horas.

El Jefe del Ejecutivo dijo que no tuvo señal durante todo el día, por lo que se vio en la necesidad de subir sus mensajes a redes hasta la noche, que salió de esa región.

"Empezamos en Tlapa y terminamos en Marquelia, pero hasta San Marcos hubo señal, pudimos subir nuestros mensajes desde que salimos de Tlapa hasta las 10 de la noche, en San Marcos", se quejó.

'Todo el día de la Montaña y la Vista Chica, sin internet, es como se dice en mi tierra y aquí también se podría decir: 'no es pozole primo hermano', no son tamalitos de chipilín, diríamos allá".