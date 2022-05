Defiende AMLO avance de Tren sin aval ambiental: 'es legal'

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el decreto que permite que se siga construyendo el Tren Maya sin que haya Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) pues dijo que es legal y está validado por la autoridad judicial.

En la mañanera, el Mandatario federal dijo que no quiere destruir el medio ambiente.

"Es que el acuerdo lo suscribí porque tenemos que avanzar y ellos lo que quieren es que no hagamos nada, no me estoy chupando el dedo, si no emito el acuerdo, pues nos paran por completo, eso es lo que ellos quieren, a ellos no les importa que se quede inversión tirada, que es dinero del pueblo, yo tengo que cuidar eso, para eso me eligieron, para defender los intereses de pueblo", justificó.

"Además dicen, es que no hay permiso, la famosa MIA lo que es el impacto ambiental, parte del acuerdo fue para que se tuviese el tiempo y se hicieran bien las cosas porque nadie quiere destruir el medio ambiente, a lo mejor ellos sí, pero nosotros llevamos años luchando por la naturaleza, luchando por las causas justas, luchando por la justicia y ese acuerdo está validado por la autoridad judicial, por la Suprema Corte, es legal".

REFORMA publicó este martes que el Tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, en Quintana Roo, avanza sin contar con Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). La Secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, confirmó que un decreto ha permitido que la obra no se detenga, pero que los estudios y permisos ambientales son "provisionales", a diferencia de los Tramos 1, 2 y 3, que ya tienen manifiestos definitivos.

López Obrador reiteró en su conferencia que los amparos están en el tramo de Cancún a Tulum, "donde está el dinero".

"Y es muy evidente, repito, ¿dónde está el conflicto, dónde están los amparos? Donde está el dinero, pon otra vez el plano, si son mil 550 kilómetros de vías férreas, es como de aquí a Cancún o por allá, mil 500, está aquí, nada más, de todo, a ver, reto a los expertos, economistas, ambientalistas, ¿dónde hay más dinero, de toda la ruta, dónde está el dinero? Aquí, (señala Cancún), ahhh, pero ahí está Calica, y ya vamos a hablar de Calica y ahí está Xcaret y ya vamos a hablar de Xcaret", afirmó.

Cuestionado sobe el plazo de la obra, el Jefe del Ejecutivo indicó que tienen tiempo.

"Tenemos tiempo, porque afortunadamente se decidió que se dividiera el tramo, este tramo, o todos, son más de 200 kilómetros, este otro 200, también más, hasta aquí, hasta Calkiní, 200, de Calkiní hasta Izamal son como 160, ese otro tramo este es el más grande, este es como de casi 300, hasta Cancún, pero de Cancún a Tulum son 100, 120, y lo dividimos, aquí está el grupo México y aquí están los ingenieros militares porque ya sabíamos, había mucho tiburón por acá, este hasta Chetumal 200, y este a Escárcega de nuevo, 200, o sea, sabemos y no vamos a dar un paso atrás", aseguró.