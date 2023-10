Defiende AMLO condecoración a Cienfuegos

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la entrega de una presea al ex Secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, durante un evento militar en Veracruz.

En la conferencia mañanera, el Mandatario sostuvo que la DEA le fabricó delitos al ex titular de la Sedena en el sexenio peñista, y descartó que el General esté involucrado en el Caso Ayotzinapa.

"¿Por qué les molesta lo del General Cienfuegos? No es sólo por lo de los 43, no, no, no. No hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al General Cienfuegos, de Ayotzinapa, o sea, para que también quede claro", manifestó.

"Y si Anabel Hernández, Carmen Aristegui, Julio Hernández tienen otra información, que la den a conocer, pero eso no es, eso se usa, la inconformidad en el fondo es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA y se demostró que le fabricaron delitos al Secretario de la Defensa del Gobierno anterior".

López Obrador aseguró que, independientemente de que era el Secretario de Defensa del Gobierno anterior, su Administración pudo constatar que no había "elementos" y que fue una venganza.

"Entonces, los de la DEA, sus representantes, porque están metidos en todos lados, se quedaron muy enojados y quisieran tener un Ejército mexicano, Fuerzas Armadas de México debilitadas, sentadas en el banquillo de los acusados, para que ellos puedan hacer y deshacer en México, como se los permitía Calderón", acusó.

"Tenía ganas yo de hablar del tema porque ayer fue nota la entrega del reconocimiento al General Cienfuegos y esto los de la Comisión para conocer lo sucedido en la Guerra Sucia".

Investigado en Estados Unidos por nexos con el narco y cuestionado en México por la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, en 2014, a manos de soldados, el Cienfuegos recibió en Perote, Veracruz, la presea "Bicentenario" por parte de AMLO.