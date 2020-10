Defiende AMLO encuesta para Morena

Óscar Mireles / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que se realice una encuesta para definir a los nuevos dirigentes de Morena, partido que fundó, ya que dijo confiar en la decisión de la ciudadanía.

"Le tengo mucha confianza al pueblo en general, no solo a los militantes de Morena, le creo mucho al pueblo, le tengo fe al pueblo y siempre el pueblo me ha sacado adelante en momentos difíciles. El pueblo, como siempre lo digo, es mucha pieza. Entonces los dirigentes son una cosa y el pueblo es otra y afortunadamente estamos viviendo un proceso de cambio, una revolución de las consciencias, un cambio de mentalidad y el pueblo está más consciente que nunca", sostuvo.

El mandatario fue cuestionado en su conferencia mañanera sobre el proceso de renovación en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los cuestionamientos que ha generado el método de la encuesta.

"Este movimiento pacífico", aseguró, "ha cambiado la mentalidad de millones de mexicanos, México es de los países del mundo con un pueblo más despierto, más consciente que otros pueblos, que otras naciones".

"Yo le tengo confianza a eso, al pueblo, puede ser que haya políticos oportunistas, sin ideales, sin principios, hipócritas, pero esos no van a tener éxito porque la gente va a saber, sabe, a quién apoyar a quién respaldar".

En opinión del político tabasqueño, para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y para todos los partidos políticos es una opción definir dirigentes y candidatos por encuesta.

"Ya cambió esto completamente, y si en el caso de todos los partidos, y en general, lo mejor es que haya democracia, y en la elección de candidatos si no se pueden resolver los vicios del acarreo y de la compra de votos y de la falta de responsabilidad política de los dirigentes, ahí están las encuestas, ese es un método también democrático y si se hacen bien, si la muestra está bien diseñada, es un ejercicio matemático, estadístico, casi exacto, si se hace bien", sostuvo.

En su opinión si se aplica bien una encuesta a una muestra, a nivel nacional, de mil 200 cuestionarios, eso refleja lo que piensa la gente, y está probado técnica, científicamente"

Fui dirigente mucho tiempo de dos partidos, sostuvo, y no hubo ningún problema en la elección de candidatos por encuesta.

Incluso recordó que cuando fue candidato por segunda vez a la Presidencia de la República, fue por una encuesta junto con Marcelo Ebrard, aplicada por dos o tres empresas,

Salí arriba, y él salió también muy bien posicionado y él con mucha responsabilidad, aceptó, dijo.

"No es perfecto el método, pero es la gente, es la opinión de los ciudadanos, no sólo para el caso de Morena, para cualquier caso, debería hacerse así, o la elección abierta, pero todavía no hay la responsabilidad suficiente, el pueblo se porta muy bien pero los líderes o quienes representan a grupos o quieren cargos o aspiran a cargos se echan a perder", consideró.

"Estamos dando los primeros pasos, no tenemos hábito democrático, estamos empezando y tenemos que hacer nuestra labor para afianzar la democracia como forma de vida y como forma de Gobierno, pero lleva tiempo".