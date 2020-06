Defiende AMLO estrategia de su gobierno vs Covid-19

Reforma

Texcoco— El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la estrategia de su Gobierno para enfrentar la pandemia de Covid-19, al asegurar que gracias a las medidas adoptadas se evitó una explosión de contagios.

Luego de atestiguar la firma de un convenio entre el Gobierno de Texcoco y el Instituto de Salud para el Bienestar para la operación de un hospital, el Mandatario consideró que las acciones planteadas por la Secretaría de Salud evitaron que se expandiera la pandemia.

"Sin autoritarismo, sino convenciendo, todo el mundo se resguardó en sus domicilios, nos cuidamos, sobre todo se cuidó a nuestros adultos mayores, se evitó con esto una explosión de contagios", dijo.

"Afortunadamente, como nosotros logramos que no se difundiera, que no se esparciera, que no se expandiera el virus, que no creciera tanto la epidemia, pues se logró lo que dicen los técnicos: aplanar la curva en vez de que se disparar hacia hacia arriba se aplanó".

El Jefe del Ejecutivo federal consideró que la pandemia ha dejado lecciones como la necesidad de mejorar la alimentación, hacer ejercicio y mantener una constante higiene personal.

En ese sentido, sostuvo que nunca se había lavado las manos en tantas ocasiones.

"Tenemos que seguir así, actuando de manera preventiva y ahora, porque son muchos días de confinamiento, muchos días sin salir, muchos días padeciendo porque no todos tenemos asegurado un salario, hay quienes se buscan la vida", expresó.

"Tenemos que cuidarnos, no enfermarnos, que no haya contagios y empezar a salir a recobrar a plenitud nuestra libertad, regresar a la normalidad o a lo que se ha llamado 'a nueva normalidad', poco a poco, cuidándonos, ya aprendimos, nunca nos habíamos lavado las manos tanto como en este tiempo, ahora ya todos sabemos que es fundamental la higiene personal, ya sabemos la importancia que tiene la sana distancia".

Tras manifestar su cariño por el Municipio de Texcoco, a donde tiene planeado regresar en un mes, López Obrador destacó la importancia de que los gobiernos colaboren, al margen de las filiaciones partidistas.

En ese marco, insistió en la necesidad de que los funcionarios públicos no tengan injerencia en las elecciones por venir, en las que se renovarán 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

"¿Por qué tanto afecto por Texcoco? Porque amor con amor se paga, aquí voy a mencionar algo que tiene que ver con nuestra lucha desde hace años, pero muchos años, más de 20 años, aquí en Texcoco siempre se apoyó nuestro movimiento, todo el tiempo se recibió el apoyo de la gente, en el Estado de México en general, ya no puedo hablar de esas cosas porque ya no estoy en la Oposición", expresó.

"Partido es una parte y Gobierno lo es todo, ahora tenemos que atender a todo el pueblo y garantiza la libertad a todo el pueblo y que los apoyos lleguen sin ninguna condición, no discriminar a nadie. Ya cuando lleguen las campañas pues que cada quien agarre su partido y el Gobierno no se meta y que sean los ciudadanos los que libremente eligen a sus representantes, esa es la auténtica y la verdadera democracia".