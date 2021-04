Defiende AMLO 'regalazo' a Zaldívar

Óscar Mireles/ Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es constitucional la extensión de la presidencia de Arturo Zaldívar en la Corte, pues sin la ampliación habrá "más de lo mismo".

"Yo entiendo que no, que es constitucional, que no es inconstitucional, pero eso lo van a decidir en la Cámara de Diputados. Mi opinión ya la externé, es que el Ministro Presidente de la Corte es íntegro, honesto, y que ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial porque urge la reforma", afirmó en conferencia matutina.

El Mandatario federal dijo que apoya que el Ministro Zaldívar se quede dos años más, si es garantía de que se aplicará la reforma en el Poder Judicial, pues si llega otra persona será más de lo mismo y del antiguo régimen.

"Si ya se aprobaron esas leyes y si para llevarlas a la práctica se requiere que se quede dos años más, porque es garantía de que se van a realizar, yo estoy de acuerdo, es fundamental la reforma en el Poder Judicial, no puede haber magistrados o ministros al servicio de los intereses creados, deben estar al servicio del pueblo.

"No vamos a tener otra oportunidad así, si no se amplía el periodo, quien llegue va a ser más de lo mismo, va a significar más de lo anterior, de lo que significaba el antiguo régimen, no olvidemos que estamos aquí para transformar. Han hecho los conservadores un escándalo, una bulla con todo esto", afirmó.