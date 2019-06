Defiende Córdova a INE ante iniciativas

Ciudad de México— El presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseveró que quien no conoce el trabajo que ha realizado el Instituto considera que necesita refundarse.

"Sólo quien no conoce al INE puede sostener que el sistema electoral necesita refundarse o peor aún destruirse para crear algo nuevo a partir de improvisaciones, ocurrencias o de plano malas intenciones", manifestó.

Córdova afirmó que el organismo es un ente ciudadano que ha trabajado al margen de intereses o presiones de gobiernos o partidos políticos.

El funcionario difundió un video en redes sociales frente a la serie de propuestas de legisladores de Morena para que los órganos electorales cuesten menos.

"Bienvenida la reforma electoral, si ésta contribuye al fortalecimiento de nuestra democracia, así como a la eficiencia de nuestros procedimientos; bienvenidos los cambios, si éstos no vulneran la autonomía del INE y la certeza en los procesos electorales", expresó.

Asimismo, resaltó que las reformas que se han realizado en la historia surgieron del consenso de las fuerzas políticas, lo que garantizó su viabilidad.