Defiende Delgado: en Morena no hay aspirantes mal habidos

Especial / Agencia Reforma / Delgado dio una conferencia acompañado de la expanista Gabriela Cuevas

Ciudad de México.- Mario Delgado, líder nacional de Morena, defendió las listas de sus candidatos al asegurar que en sus filas no existen aspirantes mal habidos.

Cuestionado por la reelección de Abelina López, Edil de Acapulco, Guerrero, municipio azotado por la extorsión a transportistas, defendió su gestión.

"Abelina López ganó su encuesta a pesar de que le tocó una etapa tan complicada del huracán 'Otis' y este tipo de acciones (el cobro de piso) tienen qué investigarse, tienen que detenerse. El tema del huracán generó muchos vacíos que tienen que atenderse y por supuesto en lo que toca a la atención de las personas que quedaron en vulnerabilidad, pues ha sido extraordinaria por parte del Gobierno federal y por eso tenemos un buen posicionamiento de nuestro movimiento en Acapulco", dijo en conferencia, acompañado de la expanista Gabriela Cuevas.

"Y por eso tiene que ver con la calificación que saca Abelina para reelegirse en Acapulco".

También defendió la candidatura de Christian Agúndez Gómez a la Presidencia Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, en medio de los señalamientos de que el hijo del exgobernador perredista Narciso Agúndez Montaño supuestamente vició la encuesta oficial de Morena.

Del mismo modo, Delgado se refirió a la candidatura plurinominal del exgobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, quien es señalado por la saxofonista Elena Ríos de obstaculizar su proceso judicial.

"Aquí no hay candidaturas mal habidas, hay gente que cuando le conviene dice 'el pueblo manda' o 'unidos hasta que la encuesta nos separe', aquí (en Morena) está o no, estás con lo que dice la gente, no es a conveniencia, si no tuviéramos las encuestas estuviéramos en este dilema de quién se la merece y quién no!", comentó.

"Afortunadamente, la manera de dirimir es la encuesta, y sí, hay gente que se opone, hay gente que cree que Morena le pertenece, pero no, Morena no tiene dueño, Morena es del pueblo, y la única manera que podemos garantizar que este movimiento siga adelante es impidiendo que fuerzas extrañas traten de tomar las decisiones, hay que tener siempre el respaldo y la transparencia de las encuestas".

'Ayotzinapa, gran reto de AMLO'

Dado que el caso Ayotzinapa no tuvo los resultados que el presidente Andrés Manuel López Obrador esperaba, el mandatario estará enfocado y al pendiente de la investigación, afirmó este martes el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

"En el caso de Ayotzinapa, sin duda es uno de los retos más grandes que tiene el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tan es así que él ha dicho que, pues, ahora él directamente está al pendiente de la investigación, dado que en estos años no ha tenido los resultados que él hubiera deseado", dijo.

"Pero siempre, a mí me gusta la diferenciación que marca en la necesidad de conocer el paradero de los jóvenes, de los 43 jóvenes desaparecidos, de toda la politiquería que algunos actores han utilizado para tratar de darle otro sentido, pero el presidente está muy enfocado en lo importante, saber dónde están los jóvenes".