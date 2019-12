Defiende Durazo a Lilly Téllez ante expulsión

Ciudad de México— El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se sumó al respaldo a la senadora Lilly Téllez luego que recibió una notificación de Morena para ser expulsada de la bancada de ese partido.

A través de Twitter, el funcionario afirmó que Téllez es una legisladora profundamente honesta y comprometida con México, por lo que refrendó su "más profundo" aprecio, respeto y amistad.

"Desde que aceptó participar en la encuesta, se estableció claramente su condición de candidata ciudadana externa y el invariable respeto que ello implicaría; estoy seguro prevalecerán en este caso", señaló.

"Uno de los elementos de mayor valor en nuestro movimiento es la no existencia de un pensamiento único. Su pluralidad y diversidad en tiempos de cambio como los que vivimos son parte indispensable de su fortaleza".

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena solicitó la expulsión de Téllez -que no milita en el Movimiento de Regeneración Nacional- de la bancada y envió la notificación al coordinador, Ricardo Monreal.

El órgano morenista arguyó que la senadora, quien que se ha manifestado abiertamente en contra de iniciativas como la despenalización del aborto, no comparte el programa y los principios del partido.

Este martes, Téllez también recibió el respaldo de la senadora de su partido y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Mónica Fernández.