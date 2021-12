Defiende Maru Campos acudir a AMLOfest

Tomada de Twitter / La asistencia de Gobernadores panistas al acto de AMLO provocó el reclamo de la dirigencia nacional

Ciudad Juárez.— Tras acudir al Zócalo para celebrar los tres años de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos, señaló que su papel es tener una buena relación con el Ejecutivo federal.

"Hay una relación de respeto con el presidente de la República, con todo su Gabinete, hay una relación de colaboración, hay una relación de atención al Estado de Chihuahua, lo cual agradezco porque pues tuvimos el cuarto presupuesto con mayores aportaciones y participaciones federales en el país", dijo.

"Estamos agradecidos, es una relación de respeto institucional, que yo como gobernadora y Gobierno del Estado debo de tener, no es un querer, no es una cuestión ideológica, no es una cuestión partidista, es una cuestión institucional y mi papel es tener una buena relación con el Gobierno federal para que le vaya bien a los chihuahuenses".

La chihuahuense, el yucateco Mauricio Vila, el quintanarroense Carlos Joaquín y el duranguense José Rosas Aispuro desfilaron por la plancha del Zócalo para arropar al tabasqueño.

En redes sociales, Mauricio Vila y Maru Campos aparecen en fotos al lado de Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En otra, Campos está rodeada por gobernadoras de Morena y del líder nacional de Morena, Mario Delgado.

"Las y los gobernadores de Acción Nacional están en su derecho de atender las invitaciones que les haga el Ejecutivo Federal. Sin embargo, Acción Nacional no comparte ni el festejo ni la visión expresada en el evento", indicó el líder nacional del PAN, Marko Cortés.

"El país no tiene nada qué festejar, puesto que las familias mexicanas viven los peores momentos de violencia e inseguridad, desempleo y crisis económica en lo que va de este siglo".

A su vez, el senador panista Damián Zepeda reprobó la presencia de los mandatarios panistas.

"Me parece un error, yo lo lamento profundamente y no me representan en absoluto; el que liderazgos de mi partido acompañen la celebración en un evento político con tintes partidistas que se usó simplemente para golpear a los opositores, es un error", argumentó.