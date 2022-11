Defiende Morena: Segalmex no es igual a Estafa Maestra

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Cansados de los señalamientos por los desvíos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) por más de 9 mil millones de pesos, diputados de Morena respondieron a diputados de oposición que tal hecho de corrupción es pequeño, en comparación con otros del pasado.

Durante la discusión del Presupuesto de Egresos 2023, el diputado Pablo Amílcar Sandoval negó que los actos de corrupción en el organismo sean como los cometidos en la llamada Estafa Maestra o con la construcción de la Estela de Luz en el Gobierno.

"Vienen a hablarnos de Segalmex como si fuera igual que la Estafa Maestra.

"En Segalmex, a diferencia de lo que ustedes hicieron, tenemos 618 expedientes en los órganos de control, 84 actos de fiscalización, 38 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, tenemos 24 personas morales indiciadas también", presumió el legislador.

Acompañado de otros legisladores de la bancada de Morena, sin precisar de dónde sacó cifras, agregó que no hubo un solo juzgado o encarcelado con los 120 mil millones de pesos de la partida secreta de Carlos Salinas y de los 300 mil millones de Felipe Calderón.

Tampoco, dijo, de un desvío de 300 mil millones que se gastaron en reclusorios irregulares.

"Los mil 394 millones de la Estela de Luz, los 9 mil millones del fraude de Iberdrola. Los 4 mil 200 millones de Odebrecht. Los 4 mil millones de Monex. Los 100 mil millones de desvíos documentados en Pemex, Sedesol, Sedatu, SCT, ISOSA, los fideicomisos de aduanas, Oceánica, Oro Negro, ahí está el dinero.

"Las carreteras venían a la carretera del amor del jefe Diego, que era el jefe de ustedes y del Secretario de Hacienda que hacía carreteras a su casa en Colima, Gil Díaz.

"Ahí están todos esos ejemplos de corrupción que son lo que ustedes ansían para poder votar. Los moches, ya no habrá moches, llegó Morena".

Tal fue la respuesta de la fracción mayoritaria, luego de que la diputada del PAN Margarita Zavala reclamara a Morena que, con el actual Gobierno, México está en los peores lugares de transparencia y está lucrando con la necesidad de los pobres, por las irregularidades de Segalmex.

"Están lucrando con algo tan sensible en el pueblo de México que es la seguridad alimentaria, han desviado más de 14 mil millones de pesos a través de Segalmex y no lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior, así es que corruptos son ustedes, y además mienten", recriminó la ex primera dama.

También la diputada del PAN Gina Campuzano citó que había una larga lista de casos de corrupción en el Gobierno, pero todos son intocables.

"En este país solo hay justicia para el crimen organizado. Ah, y los corruptazos como Martinazo, Pío, Felipa, Bartlett, José Ramón, Delfina, Gertz Manero, Santiago Nieto, Layda Sansores, Ebrard, Alejandro Esquer, Rocío Nahle, o los Ovalle, de Segalmex", acusó durante el debate en el pleno.