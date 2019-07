Defiende Peralta facultades de Congreso de BC

Ciudad de México.- La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, tienen diferentes puntos de vista sobre la reforma que aprobó el Congreso de Baja California para ampliar de dos a cinco años el gobierno del morenista Jaime Bonilla.

Mientras la primera declaró la semana pasada que la considera inconstitucional, el segundo defendió hoy la facultad del Congreso local para hacerlo, aunque no se pronunció a favor o en contra.

"No solamente tiene facultades y atribuciones cualquier congreso del País para modificar sus propias leyes, no se califica si está bien o está mal en la ley, simplemente tiene atribuciones", señaló.

"(No estoy) ni a favor ni en contra, simplemente los congresos tienen atribuciones y facultades, no califiqué ni he calificado si está bien o está mal, o esté a favor, simplemente tienen atribuciones y facultades los congresos, para eso están".

Entrevistado en la Secretaría de Gobernación, el funcionario sostuvo que si la reforma está "mal o bien", o es antidemocrática, lo definirá eventualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hoy se presentó una controversia constitucional.

"Desde el punto de vista jurídico, en mi caso opino, en lo personal, insisto, (no) como subsecretario ni como Vocería de Gobernación, que el artículo 73 de la Constitución señala cuáles son las atribuciones y las facultades de los Congresos", dijo.

"En este caso, es modificar legislación, puede ser la Constitución local, pueden ser otro tipo de legislaciones, sin embargo, pues no se califica si está bien, está mal, o si estoy de acuerdo o no, simplemente tienen la atribución de hacerlo".

Rechaza choque interno

Peralta reconoció que si bien hay una división de opiniones, no hay un choque o enfrentamiento por este tema en el seno de la dependencia.

"Aún con el enorme respeto que le tengo a la Ministra Olga Sánchez Cordero podemos disentir, yo respeto su postura, y me dijo 'no estoy de acuerdo por tal y tal motivación', ella es Maestra en la Facultad de Derecho, yo le tengo un enorme respeto a su postura y su análisis", expuso.

"Y por supuesto no solamente no hay ningún enfrentamiento, al contrario, lo discutimos como profesionales y como gente madura".

Pero sí hay disenso en las posturas, se le inquirió.

"Pues ella tiene su punto de vista, yo tengo el mío", respondió.

Cuestionado sobre si el Gobierno federal está usando a Baja California como un laboratorio político-electoral para eventualmente extender el mandato del Presidente

Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario dijo: "n´ombre, por lo menos no tengo yo noticia de eso".