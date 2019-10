Defiende Sánchez Cordero revocación

Ciudad de México.- Con la revocación de mandato se cumple el principio de que el pueblo decide cuándo pone o quita a los mandatarios, pero es una figura que está lejos de la reelección presidencial, defendió la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Frente a un centenar de alumnos de la UNAM, en un foro sobre democracia, la funcionaria federal aseguró que es necesario reforzar la democracia participativa.

"Hoy se hace realidad y con ello se da juridicidad a la máxima de que el pueblo pone y el pueblo quita a los mandatarios, sin que por ello se ponga en duda, ni por un momento, el principio inmutable que derivó de la Revolución de 1910, la no reelección presidencial y de los gobernadores de los estados.

"Aunque ya hubo una modificación en diputados, senadores y alcaldes, y vamos a ver cuál es el resultado porque apenas nos vamos a estrenar en la reelección", indicó.

La Secretaria lamentó que a un 38 por ciento de los mexicanos "le es indiferente o les vale" ese concepto, y a otro 11 por ciento le da lo mismo un gobierno democrático que autoritario.

Este gobierno, afirmó, se ha caracterizado por respetar el sistema democrático, y puso como ejemplo la elección del 2 de junio pasado, en la cual, presumió, no intervino la administración.

Incluso, revivió el eslogan del Presidente Enrique Peña Nieto de que las cosas buenas de su gobierno no se contaban.

"Cuando suceden cosas buenas en este gobierno no se dice. El Presidente nos dio una instrucción contundente y clara: no intromisión en las pasadas elecciones. ¿Quién habló de esto? Nadie.

"Ni siquiera fue materia de análisis de quienes escriben en el periódico todos los días contra el señor Presidente y sus políticas", dijo.

Uno de los asistentes le cuestionó cómo hablaba de democracia y se permite que en Baja California se viole al cambiar de facto lo que establece la ley, a lo que la funcionaria afirmó que después de que la reforma constitucional se publique, ella podría opinar.

Sánchez Cordero reconoció que la relación entre el gobierno y los grupos empresariales ha sido muy difícil.

A esos grupos de poder, acusó, que hicieron grandes fortunas al amparo del poder político, les cuesta entender que las cosas cambiaron con la Cuarta Transformación.

"Y lo sentimos minuto a minuto, día a día, los críticos que no acaban de entender, están con marcaje y escrutinio todos los días, permanentemente. No sé si en los cinco años restantes podamos lograr este entendimiento o no", apuntó.

Sánchez Cordero recordó que cuando el Presidente la invitó como Secretaria, ella le cuestionó cuál quería que fuera su legado al terminar su mandato.

"Me dijo 'así como Juárez pasó a la historia cuando separó la Iglesia y el Estado, así me gustaría dejar mi sello personal en la separación del poder político y del poder económico'", relató.

La funcionaria platicó a los estudiantes que cuando llegó a Bucareli vio una caja fuerte que usaba Luis Miranda, subsecretario de Gobernación con Peña Nieto, para pagar a los que protestaban en las oficinas, por lo que ordenó cerrarla, pues en esta administración, dijo, no se dará dinero ni para regresar a los manifestantes a sus lugares de origen.