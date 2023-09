Defiende Sheinbaum a Harfuch por 'verdad histórica'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum, eventual candidata presidencial de Morena, aseguró que los señalamientos en contra de Omar García Harfuch son parte del proceso que lleva a cabo el partido para elegir al candidato al Gobierno de la Ciudad de México.

Sobre las declaraciones del Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien ayer confirmó que García Harfuch estuvo presente en las reuniones donde se preparaba la verdad histórica de Jesús Murillo Karam en el caso Ayotzinapa, indicó que el funcionario y el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya aclararon que no participó en la construcción de la misma.

"Lo aclaró él mismo, lo aclaró hoy el Presidente en su mañanera, en donde dijo que estuvo en dos reuniones, pero que no tuvo nada que ver con la construcción de la verdad histórica, y es parte ahora del proceso que estamos viviendo", indicó.

Sheinbaum rechazó que los señalamientos contra García Harfuch sean "fuego amigo" y reiteró que es parte del proceso interno para la elección de candidaturas.

"No, es parte del proceso", insistió.

Cuestionada sobre si la confirmación de Encinas da una mala imagen, la aspirante presidencial señaló que ni ella ni el presidente del partido, Mario Delgado, tienen favoritos y por eso será la gente la que decidirá, mediante una encuesta, quién será el abanderado de Morena en la Ciudad de México.

"Por eso participa en la encuesta, no es que alguien, y eso es importante, ni el presidente del partido ni yo estamos favoreciendo a una u otra persona, muy mal haríamos en eso, nosotros lo que hacemos es facilitar las condiciones para que se pueda participar en las encuestas, no tenemos favoritos, no hay una persona u otra, sino sencillamente se abre el espacio para que todos y todas puedan participar, la encuesta es eso lo que permite ver, qué opina la mayoría de la gente", apuntó.

Por otro lado, Sheinbaum informó que ayer se reunió con el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, luego que le planteó la posibilidad de brindarle vigilancia en los recorridos que realiza por el País como Coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación.

Detalló que el acuerdo con el Secretario fue que le presentará una propuesta para que la vigilancia sea general a los lugares que visita, sin que se convierta en un impedimento para estar cerca de la gente.

"Nos gusta estar cerca de la gente, no queremos estar alejados de la gente, entonces acordamos que me iba a hacer una propuesta en términos realmente de vigilancia de cuando vamos a algunos lugares, no pegada a nosotros, sino en general una vigilancia del lugar, entonces nos va a enviar una propuesta y sobre eso ya lo tomaríamos", dijo.

Señaló que la intención es evitar lo que sucedía con políticos del pasado, quienes llegaban a los lugares acompañados de guaruras.

Sobre las declaraciones de Ricardo Monreal, quien dijo que no atender la queja de Marcelo Ebrard podría ocasionar que estalle un problema, Sheinbaum dijo que la Comisión de Honestidad y Justicia tiene sus tiempos y sobre ellos se emitirá una respuesta.

"No coincidimos, respetamos siempre la opinión de Ricardo, pero no coincidimos en este caso y son los tiempos que tiene la Comisión de Honestidad y Justicia, no es algo particular, sino que tiene tiempos establecidos en el Estatuto y va a contestar de esa manera", sostuvo.

En su turno, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que la impugnación de Ebrard repercuta en la unidad del movimiento.

Sobre el amago de diputados afines al ex Canciller, quienes ayer anunciaron que buscarán modificaciones en el presupuesto 2024, Delgado dijo que confía en ellos, ya que no los ve votando en contra de los programas sociales del Presidente, de sus obras emblemáticas o de la transformación del sector salud.