Defiende Sheinbaum reforma eléctrica impulsada por Morena

Especial / Agencia Reforma / La exjefa de Gobierno anunció su visita a ocho estados del país

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum, candidata Presidencial por Morena, salió en defensa de la Ley de la Industria Eléctrica y aseguró que es falso que sea inconstitucional, pese a fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de marzo de 2021.

La exjefa de Gobierno aseguró que además hubo irregularidades en el proceso de resolución por parte de la Corte.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, Sheinbaum, explicó que, con base en la reforma de 2013, quienes tienen derecho, en primer lugar, de entrar a la red de transmisión y a generar energía eléctrica, son las empresas con energías renovables y las que generan con gas natural, y hasta el último las plantas de CFE.

"La modificación a la Ley que hace el Congreso de la Unión presentada por el presidente López Obrador dice, no a ver, perdón, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, además tiene muchas plantas hidroeléctricas que generan con energía limpia, pues esas hay que considerarlas como preponderantes a la red de transmisión y distribución y que puedan generar eléctrica

"Pues eso que aprueba el legislativo, ahora resulta que dice la Corte que es inconstitucional, cosa que es falsa", afirmó Sheinbaum a través de un video difundido en sus redes sociales.

Para la morenista hubo irregularidades durante la resolución, pues uno de los ministros decidió no participar y entró otro de los ministros.

"Finalmente, votan tres a dos en una sala de la Suprema Corte. Entonces declara inconstitucional. Ya dijo el presidente que va a impugnar esa decisión".

Afirmó que la visión del neoliberalismo es privatizarlo todo, pero se ha demostrado, incluso recientemente en Europa, que es fundamental que haya una empresa del Estado que dé soberanía al sistema eléctrico.

"Se demostró en España porque estaba todo privatizado, se les encarece muchísimo el gas con la guerra en Ucrania y entonces las cuentas le llegan a las casas de energía eléctrica, son impagables para muchísimas familias".

Afirmó que el planteamiento de la reforma de AMLO es que 54 por ciento lo genere CFE y 46 por ciento, los privados.

"Es factible. Yo estudié el doctorado en Ingeniería en Energía, me dediqué muchos años a la planeación energética y particularmente a la planeación del sector eléctrico y es factible que CFE tenga su generación 54 por ciento y que los privados tengan su generación de 46 por ciento, pero lo que no puede ser es que se diga que CFE no tiene posibilidad de entrar a la red de transmisión porque no genera energía limpia, cuando incluso tiene hidroeléctricas, eso es lo que está debate".

Por otra parte, Sheinbaum, quien informó que se encontraba camino de Zacatecas a Aguascalientes, indicó que esta semana irá a ocho estados del país donde sostendrá reuniones con militantes de Morena, las cuales serán privadas por el periodo de intercampaña.

Indicó que mañana estará en San Luis Potosí. También visitará Guanajuato, , Michoacán, Jalisco, Nayarit y Colima.