Defiende Tec condiciones laborales de docentes

Reforma

Ciudad de México.- Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Tecnológico de Monterrey de despedir a maestros de su planta docente en diciembre pasado para no pagarles prestaciones y recontratarlos a inicios de este año, la institución defendió las condiciones laborales de sus profesores.

En un posicionamiento tras las declaraciones del tabasqueño realizadas en la conferencia mañanera, el instituto recordó que en las universidades a nivel global existe profesorado de tiempo completo y de tiempo parcial o de cátedra.

"En el Tecnológico de Monterrey estos docentes tienen prestaciones por encima de la ley, algunas de las cuales conservan durante todo el año, independientemente de los meses en los que impartieron clases o el número de horas que trabajaron", expuso.

"Cada periodo académico estos profesores renuevan sus contratos de acuerdo a las clases que se impartirán. En todas nuestras relaciones laborales y en nuestro actuar en general, nos guía el bienestar de nuestros docentes y colaboradores, y el estricto apego a la ley", aseveró.

Las acusaciones contra el Tec ocurren luego que en octubre pasado acusara a la UNAM de haberse "derechizado", de ser individualista, neoliberal y burguesa.

"Hoy me estaba enterando en la mañana de las empresas que todavía despiden a sus trabajadores, en diciembre, claro, es un despido formal, no real, sólo para no pagarles sus prestaciones y los vuelven a contratar en enero", señaló.

"Voy a decir algo: en primer lugar este diciembre, en este mecanismo de despidos, lo tuvo el Tecnológico de Monterrey. ¿Y por qué lo digo? Porque quiero que se polemice", agregó.