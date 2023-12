Defiende Xóchitl que sus hijos estén en campaña: 'se vale'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez salió al paso de los cuestionamientos que provocó la inclusión de sus dos hijos en su equipo de campaña.

La abanderada opositora aseguró que Diana Vega y Juan Pablo Sánchez no cobrarán salario alguno y prometió que, de ganar la elección, no formarían parte de su Gobierno.

"A ver, quiero aclarar lo de mis hijos: mis hijos me acompañan en la campaña, eso es lo que hacen, y son los primeros que me impulsaron desde la casa, mis hermanos, mis hijos. No tienen un salario, no van a estar en el Gobierno, ellos trabajan, trabajan de lunes a viernes y los dos tienen actividades empresariales", explicó.

Xóchitl había anunciado que Diana estaría al frente de los xochitlovers y que Juan Pablo se encargaría de tejer una red de jóvenes.

"Y la familia siempre te acompaña: ahí está Michelle Obama, acompañando a Obama; ahí está la esposa del Gobernador de Nuevo León acompañando a su marido. Obviamente mi marido no va a estar porque no quiere estar", repuso.

"Se vale estar acompañada de los seres más cercanos a ti, y han estado siempre, las familias están en todas las campañas políticas, si no, pregúntele a Mariana (la esposa del Gobernador Samuel García) y está bien, yo digo que está bien.

"Lo digo claramente: mis hijos no van a tener un puesto en el Gobierno, no van a hacer tráfico de influencias cuando yo sea Presidenta. Se los pongo aquí por escrito y vuelvo a apostar mi casa nueva, que mis hijos no van a estar metidos en la política. No tienen salario, no se les pagan viáticos, ellos se mueven con sus propios recursos. Tampoco quiero tener unos hijos huevones y talegones."

'Retroceso brutal'

Luego de que se diera a conocer el reporte general sobre PISA 2022 dejando mal parado a México en matemáticas y ciencias, Gálvez lamentó el retroceso en materia educativa.

"Un retroceso brutal en materia educativa. Es vergonzoso el retroceso en matemáticas, es lamentable el retroceso en lectura. La verdad de las cosas, el primer trabajo que tenemos que hacer un un diagnóstico de qué pasó, por qué este retroceso de 20 años y qué tenemos que hacer como Gobierno para rápidamente nivelar los niveles académicos. Si en esas áreas estamos mal, la verdad de las cosas habla del pésimo Gobierno que tenemos", expresó.