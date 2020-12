Defiende yerno de Elba a Delfina Gómez en la SEP

Reforma

Ciudad de México.- El dirigente del partido Redes Sociales Progresistas, Fernando González, afirmó que Delfina Gómez tiene el perfil para encabezar la Secretaría de Educación Pública y que son clasistas las críticas que ponen en duda sus capacidades.

Indicó que la ex superdelegada de programas sociales en el Estado de México tiene preparación académica, conoce la dimisión burocrática de la Secretaría y del sector sindical, y tiene experiencia en aula.

La calificó como la persona que se necesita en la SEP para dirigir en los próximos meses el regreso a clases en las escuelas.

"Me parece que es muy pertinente tener esas dimensiones del conocimiento y experiencia. Es un nombramiento acertado", comentó.

"Tuve oportunidad de conocerla en 2017 y en seminarios cuando fui subsecretario de Educación. Creo que es una mujer con formación docente, académica, política, con solidez laboral y sindical que puede resolver, en un momento como éste, la enorme complejidad que significa reactivar el sistema educativo".

Consideró que no es entendible el sentimiento de una parte de la élite académica que ha buscado descalificar el nombramiento, como si la SEP fuera propiedad de los académicos.

"Quizá la élite académica o parte de ella está acostumbrada a que sus amigos lleguen a la SEP, y tener ahí comal y metate con ellos, y no es el caso, lo relevante es el perfil y retos que hay, las críticas sobre su personalidad me parecen desafortunadas y clasistas", aseguró ante los cuestionamientos que ha habido sobre el nombramiento, como han sido las burlas porque en algún evento público dijo "nadien"

Remarcó que la SEP no es una coordinación académica, sino el ministerio de Educación Pública donde se opera, se gobierna y se hace política todos los días.

González Sánchez afirmó que Delfina Gómez tiene capacidad gerencial, de dominio y de coordinación.

"Es una mujer decidida, determinante, formada, dispuesta a trabajar en equipo. Me parece que no es una persona que diga que sí cuando la respuesta es no", manifestó el presidente de Redes Sociales Progresistas.

También descartó que la próxima Secretaria de Educación vaya a tener una actitud dócil ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que cuando hay gente que no tiene experiencia en el puesto que le asignan no tiene posibilidades de decir ni sí ni no, lo que, sostuvo, no es el caso de Delfina Gómez.

"No es el caso de la maestra Delfina, sabe muy bien dónde está parada", expuso.

"Decir si un Secretario es dócil u obediente es un cuestionamiento inútil porque todos los Secretarios han sido eso, por eso son Secretarios, y no son ministros que elija el Parlamento, los designa el Presidente. El Presidente es el jefe de los Secretarios".

Consideró que uno de los retos más importantes de la nueva Secretaria de Educación será crear los protocolos para el regreso a clases en las aulas, así como implementar reformas en el sistema de bachillerato y el mejoramiento de la educación superior.

"Siempre tuve de ella la impresión de liderazgo, asertividad, empatía con los docentes, creo que es el perfil que se necesita para la reactivación del modelo educativo, más allá de modelos académicos o de tendencias pedagógicas", refirió en entrevista González Sánchez, también conocido por ser yerno de la ex dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo.