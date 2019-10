Defiende Zaldívar estrategia anticorrupción

Ciudad de México.- El Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, admitió que los jueces mexicanos no tienen la legitimidad que deberían tener, y justificó la estrategia de combate a la corrupción que ha seguido su Administración, criticada luego de aparentes presiones recientes al Poder Judicial desde el Ejecutivo.

"Esta nueva estrategia sin duda implica riesgos, la única manera de no correr riesgos es no hacer nada, si queremos que el país cambie, si queremos que el Poder Judicial mejore, si queremos que el Poder Judicial se modernice, tenemos que correr riesgos, solo no corre riesgo aquel que no avanza", afirmó el Ministro al inaugurar un encuentro con estudiantes.

"Por eso estamos corriendo riesgos a pesar de las críticas, los estamos corriendo al combatir la corrupción y el nepotismo, los estamos corriendo al apostar por la paridad de género en concursos exclusivos para juezas y magistradas, los estamos corriendo al cambiar la forma en que se educa a nuestros jueces y magistrados, los estamos corriendo al hacer mas rígidos los requisitos para ratificar, y lo seguiremos haciendo, porque la única forma de hacer diferencia en este mundo es corriendo riesgos", agregó.

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) habló al inaugurar el 11 Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

El Ministro rechazó que, en un país como México, los jueces solo deban hablar a través de sus sentencias.

"El Presidente de la Corte es también Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, y en tal carácter no tiene una función jurisdiccional, tiene una función político administrativa, en la cual como cualquier titular de un Poder, de una dependencia, de una entidad del Estado, no solo tiene la atribución, sino la obligación de explicarle a la sociedad lo que se está haciendo, de expresarle a la sociedad que hemos acusado recibo de sus criticas, que hemos acusado recibo de su insatisfacción y que estamos trabajando para mejorar esta situación", dijo.

Zaldívar llamó a los jóvenes asistentes al encuentro a ser juristas que corran riesgos para transformar al País, que tomen en cuenta el dolor y sufrimientos de las personas más vulnerables de la sociedad, y consideró que los jueces, magistrados y ministros no pueden quedarse estáticos ni encerrados en una esfera de cristal.

"Vean mas allá del expediente, mas allá de la filosofía del derecho, de las teorías, el derecho sirve para la gente o no sirve para nada, el derecho sirve para tener un mejor país o no sirve para nada, el derecho sirve para tener un mundo mejor, o no sirve para nada", concluyó.