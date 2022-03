Defienden interés externo por crisis contra prensa en México

Archivo / Agencia Reforma / Desde que inició este año, al menos seis periodistas han sido asesinados en México

Washington.— Periodistas mexicanos debatieron este lunes sobre el interés de Gobiernos extranjeros, así como el de las organizaciones de la sociedad civil internacional, en torno a la crisis de violencia que enfrenta la prensa en México, con algunos de ellos defendiéndolo y otros condenándolo.

Durante un foro virtual convocado por el Instituto México del Woodrow Wilson Center en Washington, periodistas agradecieron el interés por la situación de la libertad de expresión en el país, donde han sido asesinados 6 periodistas este año.

"A mi me parece muy importante este foro, que nos escuchen personas de otro país... Y me parece muy importante los posicionamientos de organizaciones extranjeras sobre lo que está sucediendo en México porque eso significa que no estamos solos", dijo Adela Navarro, directora del semanario Zeta de Tijuana.

La periodista tijuanense hizo referencia a la resolución aprobada la semana pasada por el Parlamento Europeo en la cual se condenan los asesinatos de periodistas en México y en la que también hacen notar la retórica contra la prensa por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hay que aclararlo que no es vinculante. Es simplemente hacer un llamado a un Gobierno, a una autoridad y decir: 'Esto está pasando en tu país'. Sería propicio que no sucediera y que hubiera condiciones de seguridad para periodistas, que hubiese justicia para asesinatos e investigaciones", dijo Navarro.

En el mismo foro, el columnista del diario La Jornada, Pedro Miguel, aseguró sin embargo coincidir con el comunicado emitido por el Presidente López Obrador que acusa que la resolución del Parlamento Europeo es injerencista y añadió que la Unión Europea no tiene legitimidad en el tema de libertad de prensa.

"Me parece que el comunicado hace bien porque el documento al que responde es de una hipocresía tremenda. Es decir, Europa no es el imperio de la libertad. En Europa asesinan periodistas, persiguen informadores, hay un rapero español en la cárcel por faltarle el respeto al Rey", dijo Miguel en el foro.

El columnista fue más allá al cuestionar la propia organización del foro por parte del Instituto México del Woodrow Wilson Center sobre libertad de expresión en México y acusó a EU de ser el responsable de la crisis de violencia.

"Nos mandan organizaciones financiadas o ideadas por ellos para llamar la atención sobre asesinatos de periodistas, organizan este foro, en donde ustedes van a escuchar lo que quieren escuchar, lanzan por adelante todo un manifiesto y que perdón está enfocado con ignorancia, frivolidad y arrogancia", dijo.

Apenas el mes pasado, diversos Gobiernos del mundo reprobaron la crisis de violencia que enfrentan los periodistas mexicanos e incluso el Secretario de Estado de EU, Anthony Blinken, llamó a la rendición de cuentas en torno a los asesinatos de periodistas, algo que molestó al Presidente López Obrador.

Previo al posicionamiento del Gobierno estadounidense, las Embajadas de Canadá, Suiza, Noruega, Gran Bretaña y la propia delegación de la Unión Europea habían ya condenado el clima de violencia que enfrenta la prensa mexicana.

En el foro de este lunes, la organización Artículo 19 pidió un sentido de urgencia.

"Si la solución es reformar al Mecanismo (federal de Protección a Periodistas), los resultados los vamos a ver en dos años. Lo que necesitamos ahora es apelar al sentido de crisis, de apremio y de urgencia para avanzar", dijo Leopoldo Maldonado, el director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica.

Al dar la bienvenida al evento, el director del Instituto México del Woodrow Wilson Center, Andrew Rudman, aseguró haber convocado al foro de libertad de prensa y derecho a la información en México dado que la institución los considera conceptos esenciales para una democracia abierta, participativa y eficaz.

En el evento en el que también participaron la periodista Sandra Romandía y Rossana Fuentes Berain, los organizadores habían anunciado originalmente la presencia Carlos Loret de Mola, pero luego anunciaron que no asistiría debido a un percance de salud.