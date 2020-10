Definen protocolos sanitarios para santuarios de Mariposa Monarca

Agencias

Ciudad de México.- Un grupo interinstitucional encabezado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Secretaría de Turismo (Sectur) y Secretaría de Salud (SSa), sostiene reuniones con ejidatarios, organizaciones de la sociedad civil y representantes de los gobiernos de Michoacán y el Estado de México, con el fin de establecer las medidas sanitarias que se aplicarán en los santuarios de la Mariposa Monarca para la temporada 2020-2021.

Se espera que la semana que entra queden definidos los protocolos para evitar contagios de Covid-19, y la fecha de apertura de los sitios de hibernación para recibir a los visitantes, que año con año acuden a observar este espectáculo de la naturaleza.

En 2019, los santuarios de la Mariposa Monarca abrieron sus puertas del 16 de noviembre al 31 de marzo, con una afluencia de aproximadamente 250 mil turistas.

Desde el pasado 26 de septiembre, se reportaron los primeros avistamientos de Mariposa Monarca en Ciudad Acuña, Coahuila, de acuerdo al Programa Correo Real de la organización Profauna.

A la fecha, se puede ver volando una mayor cantidad de ejemplares en Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Guanajuato, por lo que cada vez están más cerca de pintar de naranja los bosques de Oyamel de Michoacán y el Estado de México.

Al visitar los santuarios es importante saber que los bosques se ubican por encima de los tres mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas de invierno entre los cero y 10 grados, y que su acceso es por veredas y senderos de terracería, por lo que es necesario seguir las siguientes recomendaciones:

Llevar chamarra o suéter

Usar calzado cómodo (tenis o botas de campo)

Llevar una botella de agua

Tomar precauciones si se tienen problemas cardíacos o de hipertensión

A los visitantes se les pide seguir el "Código de Turismo Responsable" para caminar sólo por los senderos establecidos; no introducir alimentos, bebidas alcohólicas, objetos punzo cortantes, armas de fuego, ni mascotas; no llevarse plantas, animales, hongos, ni cualquier otro elemento que forme parte del entorno natural.

Además, no se puede fumar o hacer fogatas; se debe permanecer en silencio durante la estancia en el santuario; no usar flash para tomar fotografías. y no molestar, sujetar o capturar mariposas Monarca.

Los paraderos turísticos de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca son:

En el Estado de México

El Capulín, Municipio Donato Guerra

Macheros, Municipio Donato Guerra

La Mesa, Municipio San José del Rincón

En Michoacán