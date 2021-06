Definió pandemia el voto del personal de salud

Ciudad de México.- Votar para cambiar el rumbo de las decisiones de este País... o no votar para protestar, dos aristas de las elecciones durante la pandemia.

Algunos médicos suspendieron sus guardias, anduvieron a prisa para buscar casillas y otros se quedaron en los hospitales para atender a pacientes Covid-19.

Los que decidieron sufragar tardaron desde unos cuantos minutos hasta más de una hora formados antes de poder ingresar a las casillas.

Usaron cubrebocas, gel antibacterial y procuraron mantener la sana distancia. Beatriz de 65 años es pediatra jubilada y se mantuvo en confinamiento hasta ayer, día en que salió de casa solo para votar.

"Lo que queremos (al votar, es) demostrar como ciudadanos es que si no estamos de acuerdo podemos quitar y poner", dijo.

Estuvo satisfecha por la organización, aunque el proceso no fue el mismo que ella recordaba. Las escrutadoras usaron papel higiénico para sostener su credencial y le dieron indicaciones con señas. "Tiene que votar de este lado", "deposite sus papeletas en esas urnas", le decían mientras rociaban desinfectante.

Xóchitl Herrera de Moroleón, Guanajuato, es pediatra como Beatriz y realiza sus residencias en el hospital La Raza. Ayer suspendió su turno de 36 horas seguidas para votar.

"Nos dieron permiso para buscar la casilla especial y votar, pero no puedo estar tanto tiempo fuera de turno porque es fin de semana y solo estoy yo encargada de piso", dijo.

Pero sus planes se quedaron en intenciones, pues los encargados de la casilla ubicada en la tienda IMSS Magdalena de las Salinas, GAM, le dijeron que no era posible porque su Estado no era parte de la circunscripción.

"Quiero ejercer mi derecho a elegir a quien considero que es mejor para gobernar porque la situación que está viviendo el País no me gusta y no quiero que siga con esta transición".

Pero hubo quienes decidieron no votar como protesta por las miles de muertes y la falta de apoyo a personal médico.

"No hubo mucha información, pero ni para qué, la gente está muy apática, a lo mejor estamos, no me interesa saber quién gana, al final los únicos que nunca ganamos somos nosotros", comentó un enfermero del INER, que todavía atiende casos de Covid-19, que no acudió a las urnas.

Enfermeras de la Secretaría de Salud local (Sedesa) también desistieron de votar, pues aunque algunas tenían intención, se les complicaba.

"Aquí en el hospital las elecciones no tienen mucha importancia, pensamos que solo regresamos a semáforo verde por las elecciones y cómo ya estamos desconvertidos trabajamos normal, no nos dieron permisos y tampoco pedimos la verdad", dijo una de ellas.

Tanto en hospitales de la Sedesa, en el INER, al igual que en el ISSSTE y el IMSS, las camas de atención de Covid se han desconvertido.

La última paciente de Covid-19 que era atendida por la enfermera Beatriz, en el ISSSTE, falleció ayer y con ello la última cama fue desmantelada.

"Algunos sí quieren, otros ni en cuenta, hay mucho trabajo. Yo sí fui a votar, pero es cuestión de que nos pongamos a trabajar, que el que sea logre que haya trabajo para todos y no que unos tengan dinero sin trabajar o nada más esperar a estirar la mano, la vida es lo más importante y si no podíamos ir a votar, pues ni modo".