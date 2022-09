Definirá SCJN este jueves si anula la prisión preventiva

Ciudad de México.- Ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirán y votarán en la sesión de este jueves, si se invalida o no la medida de prisión preventiva oficiosa en nuestro país luego de que fuera pospuesta pues los once ministros no se ponen de acuerdo y al menos cinco ya se han manifestado en contra de quitar dicha medida y dos más piden la interpretación constitucional.

Se espera que a las 11:00 horas tiempo de la Ciudad de México, comience la discusión a fin de recopilar argumentos sobre su constitucionalidad o bien modificar o eliminar la propuesta.

Fue el ministro Luis María Aguilar fue quien propuso la inconstitucionalidad de la prisión preventiva; asimismo, sería quien solicitó el pasado martes, que la votación se pasara para el jueves tras considerar que su propuesta sería estudiada y de ser el caso, modificada.

Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara se manifestó contra el proyecto que propone “inaplicar” el artículo 19 constitucional, sin embargo, aclaró que está a favor de una interpretación constitucional que invalide la Prisión Preventiva Oficiosa.

Yasmín Esquivel Mossa, está contra el proyecto del ministro Aguilar y se mantiene a favor de que se conserve la Prisión Preventiva Oficiosa; ministra Loretta Ortiz Ahif a favor de conservar la prisión preventiva oficiosa; ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se dijo en contra del proyecto pero a favor de una interpretación constitucional que restrinja el catálogo de delitos a los que se aplica la prisión preventiva.

Ministra Margarita Ríos Farjat se manifestó en contra del proyecto pero a favor de la interpretación constitucional que invalide la Prisión preventiva oficiosa; ministra Norma Lucía Piña Hernández a favor del proyecto del ministro Aguilar; ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no apoya el proyecto pero acepta una interpretación constitucional que invalide la prisión preventia.

Del mismo modo, los ministros Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y el ministro presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar dijeron, en sesiones, estar a favor del proyecto así como una interpretación jurídica que elimine dicha medida.

Incluso en dos días de sesiones, la ministra Ríos Farjat explicó que el Máximo Tribunal no tiene las atribuciones para invalidar una norma constitucional; “Creo que no hemos vislumbrado el sin fin de desarreglos políticos, sociales, institucionales y jurisdiccionales de la mayor trascendencia que surgirían tras una propuesta de esta magnitud”.