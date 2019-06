Deja AMLO en el aire enjuiciamiento a expresidentes

Ciudad de México.- Luego que la FEDE prácticamente exoneró a Enrique Peña Nieto por delitos en materia electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no hay que apostar al castigo ni vivir anclado al pasado.

Incluso, el mandatario deslizó la posibilidad de que ya no se lleve a cabo una consulta sobre el enjuiciamiento a los expresidentes, a menos que los ciudadanos así lo exijan.

"No creo que sea lo mejor la persecución o apostar al castigo de los responsables del fracaso del modelo neoliberal", dijo en su conferencia de prensa mañanera.

López Obrador adelantó que, si se realizan foros sobre la consulta, él mismo iría a pronunciarse en contra de que se persiga a los ex titulares del Ejecutivo federal.

"En esencia, (lo que he planteado) es no anclarnos en el pasado y ver hacia adelante, eso fue lo que plantee, justicia también significa prevenir delitos y que el compromiso era actuar hacia adelante, en lo que a nosotros nos corresponde con honestidad, y no permitir la corrupción", expuso.

"Mañana lo podemos ver, para refrescar este asunto que últimamente está siendo, en efecto, tema de debate en las redes sociales, voy a seguir manteniendo esta postura, creo que debemos dedicar todo nuestro tiempo y esfuerzo a que cambie el País a que haya una verdadera transformación".

Para el tabasqueño, el cambio en el país es más importante que apostar por lo espectacular, que incluso puede ser más popular, sentar las bases para que no se repitan los actos de corrupción.

"Además", dijo, "se está ajustando al marco legal, porque no se podía juzgar a presidentes".

"¿No habrá consulta", se le preguntó.

"Si es indispensable, se hace, pero yo no creo que debamos estar anclados en el pasado, debemos de ver hacia adelante, es mi punto de vista, sólo que sea mucha la exigencia de la gente porque yo siempre le voy a hacer caso a los ciudadanos", insistió.

"Quiero que lo exprese la gente, si nos metemos en esto, si no nos metemos y también esperar, creo que pronto vamos a tener marco regulatorio, porque ahora el Artículo 35 condiciona mucho el asunto de las consultas, se está planteando que no haya limitaciones, para que sea una consulta vinculatoria".

El presidente dijo no tener problema en convocar a una consulta, aunque defendería su punto de vista.

"Defendería que optáramos por el punto final y que sigamos viendo hacia adelante", sostuvo.

Reforma publicó este jueves que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE, antes Fepade) determinó formalmente que no hay delito qué perseguir por el supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, ya que los ilícitos han prescrito.