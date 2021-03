Deja Covid secuelas en el 80 por ciento

Ciudad de México.- Hasta 80 por ciento de pacientes críticos que sobrevivió al SARS-CoV-2 presenta Síndrome Postcovid.

Es decir, falta de fuerza en extremidades y de aire, fatiga, dolor, alteraciones en el movimiento, en la concentración y el estado de ánimo, particularmente ansiedad, advierte Clara Varela Tapia, coordinadora de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Zona Norte del IMSS.

Estos pacientes registran además diminución de agudeza visual, auditiva y alteraciones de olfato y gusto.

"En los pacientes críticos, hospitalizados que requirieron oxígeno suplementario o intubación es más frecuente el Síndrome Postcovid", indicó.

Susana Galicia, jefa de Rehabilitación Pulmonar del INER, precisó que 15 por ciento de pacientes con Covid-19 grave tiene secuelas importantes, de los cuales 5 por ciento requiere programa institucional para evitar discapacidad a mediano y largo plazo.

La mayoría de las secuelas se deben a alteraciones en el sistema neuromúsculo-esquelético y la afección sucede por el reposo prolongado, el desuso, el desacondicionamiento que impacta también en el sistema cardiovascular.

Además de eso se registran secuelas del sistema nervioso tanto central como periférico por microinfartos cerebrales o lesiones en el periférico o atrapamiento de algún nervio periférico, explicó.

También hay quien tras seis meses de tratamiento sufre lesiones irreversibles. Un 5 por ciento queda con secuelas permanentes, estimó.

"Tenemos pacientes con lesión de nervio radial y cubital que tienen problema para movilizar los dedos de la mano o la muñeca en miembro superior. En miembro inferior tenemos pacientes con atrapamiento del peroneo y tienen dificultad para levantar la punta el pie y tienen dormida la parte externa de la pierna".

Lamentó que pacientes atendidos en el INER con lesiones en permanentes, en las manos, por ejemplo, han perdido su trabajo.

"Ya no pueden trabajar en lo que hacían, es un impacto muy importante no sólo porque físicamente no lo puedan hacer ellos, sino porque pierden independencia".

La especialista advirtió que quienes sufren infarto cerebral igualmente pueden presentar secuelas irreversibles.

María Van Kerkhove, epidemióloga líder de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que el Síndrome Postcovid, también llamado Covid Persistente o Covid Prolongado está considerado en la Clasificación Internacional de Enfermedades.

Alejandro Macías, de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que esta afección es más grave en aquellos que tuvieron un alto grado de Covid-19, también puede registrarse en quienes cursaron la enfermedad sin agravarse e incluso en los que no presentaron síntomas.