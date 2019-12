Deja Evo Morales México

Ciudad de México.- El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, salió de México la mañana de ayer rumbo a Cuba.

Morales, Álvaro García Linera, ex vicepresidente, y la ex titular de Salud, Gabriela Montaño, abordaron una aeronave en el Aeropuerto de Toluca con rumbo a La Habana.

Evo partió a La Habana, Cuba, "en un viaje temporal", según confirmó el vocero de la cancillería Roberto Velasco.

El ex mandatario boliviano permanecería cuatro días en Cuba hasta el 10 de diciembre; posteriormente viajaría a Buenos Aires, Argentina, para acudir a la toma de protesta del Presidente electo, Alberto Fernández, quien lo invitó a la ceremonia.

"No sabemos cuando vuelva", dijo el canciller Marcelo Ebrard a REFORMA.

"El presidente Evo Morales está en Cuba para una consulta médica con el equipo médico cubano que antes en Bolivia lo atendió", dijo a la agencia EFE Gabriela Montaño.