Deja huracán Roslyn 3 muertos en Nayarit

Agencia Reforma / Afectaciones en Santiago Ixcuintla

Ciudad de México.– El paso del huracán Roslyn, que tocó tierra el domingo con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson en Ixcuintla, dejó un saldo de tres muertos, al menos cinco mil casas dañadas, unos 180 mil usuarios sin energía eléctrica, carreteras incomunicadas e inundaciones en una decena de municipios en Nayarit.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó a Grupo Reforma que una mujer falleció en el municipio de Rosamorada, un hombre perdió la vida en la localidad de Isla de Mexcatitán, en Santiago Ixcuintla, y otro hombre más murió en la localidad de San Felipe Aztatán, en el municipio de Tecuala.

Indicó que la energía eléctrica se prevé que se pueda restablecer hasta dentro de una semana.

“Tenemos un daño general de 180 mil usuarios sin energía eléctrica, implica que tampoco hay comunicación, desde la parte media de San Blas hasta la Sierra no hay buena comunicación, no hay Internet, no hay luz”, dijo una fuente de la SSP tras participar en una reunión de evaluación de daños.

“Es preliminar, hay daños fuertes en toda la zona, ahorita vamos en camino a cuantificar; tan alto es el daño que no tenemos energía eléctrica y calculan más de una semana en restablecerlo”.

Las autoridades de Nayarit indicaron que permanecen 10 albergues funcionando, pero no se estableció el número de personas a las que se está ayudando.

“Tenemos daños en el sistema de Salud, algunas clínicas, daños en sector educativo, daños en carreteras, daños agrícolas en toda la zona en donde acostumbran a tener hortalizas”, detalló la fuente.

Los municipios que registraron casas derribadas, caídas de bardas, inundaciones y que están sin comunicación son Acaponeta, Huajicori, Tecuala, Rosamorada y Santiago Ixcuintla, donde tocó tierra el huracán Roslyn, que ayer se degradó a baja presión.

De acuerdo con el balance oficial, los municipios con daños menores e inundaciones fueron San Blas, Ruiz, Compostela, Bahía de Banderas y Tuxpan.

En cuanto a las vías afectadas, hasta ayer se reportó un socavón en la carretera Guadalupe Victoria-San Blas y un vado en la vía Peña-Tuxpan.

El gobernador de Nayarit, el morenista Miguel Ángel Navarro, realizó recorridos por las zonas afectadas tras el paso de Roslyn y detalló que se desplegó maquinaria para limpiar los caminos de acceso a diferentes comunidades.

“Las compuertas de Tuxpan han resistido el embate de las aguas; sin embargo, los daños por los fuertes vientos han sido notables en la Boca del Asadero, donde la lámina y la palma de la bodega de los pescadores salió volando, como sucedió también en la Playa El Borrego de San Blas”, indicó

“Tenemos también la presencia de un socavón en el camino de Guadalupe Victoria al Limón”.