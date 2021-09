Dejan en el aire fecha de revocación de mandato

Reforma

Ciudad de México— La fecha para la revocación de mandato quedó en el aire luego de la ley secundaria aprobada por el Senado, y que Cámara de Diputados prevé avalar sin cambios.

El Instituto Nacional Electoral (INE) planea emitir la convocatoria el 12 de enero de 2022, y efectuar la jornada 74 días después, el 27 de marzo.

En sus lineamientos para efectuar el ejercicio, el INE estableció que se realizará 60 días después de emitir la convocatoria, sin embargo, los senadores obligan a 90.

Si los consejeros electorales cumplen su compromiso de adecuar su normatividad conforme la ley secundaria, deberán modificar varias fechas de su propuesta de organización.

Por ejemplo, si mantienen la emisión de la convocatoria el 12 de enero, la consulta tendría que efectuarse hasta abril, y si quieren mantener la fecha en marzo, tendrían menos de dos semanas para analizar idoneidad de millones de firmas.

En la ley secundaria, los senadores establecieron que el 1 de octubre, los ciudadanos interesados en recabar las firmas deben tener a disposición los formatos físicos o electrónicos.

Sin embargo, el INE prevé liberar la APP en celulares u hojas, que sólo serán usadas en 204 municipios marginados, entre el 25 y 30 de octubre, a los ciudadanos que hayan cumplido con los requisitos, a fin de iniciar el acopio de apoyos el 1 de noviembre.

Obligan a INE a ajustarse a presupuesto

Los consejeros han advertido que no "achicarán" el sondeo de revocación de mandato como sucedió con la consulta popular al no tener recursos suficientes, por lo que, de no tener el dinero, el ejercicio estaría en riesgo.

Sin embargo, en la ley secundaria, los senadores obligan al INE a ajustarse al presupuesto que decida darles la Cámara de Diputados.

"El Instituto deberá garantizar la realización de la consulta establecida en el transitorio cuarto del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2019; por lo que hará ajustes presupuestales que fueren necesarios", se indica.

En su proyecto de presupuesto, el Instituto solicitó 3 mil 843 millones de pesos para realizar la revocación de mandato, para instalar 161 mil casillas, número similar de mesas instaladas en la elección pasada.

Tanto la ley secundaria como los lineamientos coinciden en que los partidos podrán promover la participación en el sondeo, pero no con recursos públicos.

Sin embargo, el INE prohíbe que las fuerzas políticas realicen recopilación de firmas, por lo que tendrá que valorar si esto se mantiene, pues en la nueva legislación simplemente no se menciona.