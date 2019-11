Dejan fuera al PAN del proceso de juicio político contra Rosario Robles

Ciudad de México.- En el proceso de juicio político que se le sigue a Rosario Robles en la Cámara de Diputados se dejó fuera al Partido Acción Nacional (PAN), al excluirlo de la conformación de la Sección Instructora que seguirá el trámite en contra de la ex funcionaria.

La Sección Instructora será el órgano legislativo que estará encargada de la instrucción del juicio político y que quedó encabezada por el diputado Pablo Gómez (Morena).

De concretarse el proceso y enjuiciar políticamente a la ex secretaria de Desarrollo Social, y también ex titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, recibiría como sanción 10 años más a la inhabilitación que ya pesa sobre ella, por lo que no podrá ejercer cargo alguno hasta el 2040.

El grupo parlamentario del PRI votó en contra del dictamen, pues dijeron estar en contra de la utilización mediática del juicio político “que solo busca golpear a quien enfrenta a la justicia, violentando el debido proceso”.

Las instituciones del Estado mexicano aún están sustanciando el proceso que se le sigue a Robles, sin que hasta ahora haya sentencia en el caso, establecieron.

La diputada Lorena Villavicencio (Morena) subrayó que la justicia debe ser proporcional y aplicarse a todos por igual , por lo que cuestionó que el Fiscal General solo ha iniciado proceso penal contra Robles y no se ha abierto carpeta de investigación contra todos los funcionarios presuntamente involucrados en la Estafa Maestra.