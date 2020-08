Dejan la escuela 2.8 millones por culpa del covid; deserción en nivel básico y superior

Agencias

Ciudad de México.- Menos de cinco meses le tomó a la pandemia dejar fuera de la escuela a casi tres millones de estudiantes.

La SEP indicó que en nivel básico la deserción en el ciclo escolar 2019-2020 alcanzó 10% de la matrícula. Esto significa dos millones 525 mil 330 alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

En educación superior el abandono se calcula en 8%, 305 mil 89 universitarios.

Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, dijo que la consigna es hacer un esfuerzo para abatir el abandono escolar.

Durante la conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional para resolver dudas sobre el ciclo 2020-2021, detalló que cuando un estudiante no se ha reportado o ha incumplido sus tareas, se hace un seguimiento directo con el joven a fin de que se reincorpore a las actividades.

En el caso de la educación superior, agregó, se tienen acuerdos con universidades para que puedan recuperar e inscribir materias.

En 5 meses dejan la escuela 2.8 millones

Datos de la Secretaría de Educación y del PNUD refieren que éste es el número de alumnos del ciclo escolar 2019-2020 que abandonaron sus estudios en plena crisis sanitaria.

En menos de cinco meses la pandemia de covid-19 dejó fuera de la escuela al menos a dos millones 830 mil 419 estudiantes.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló que el abandono en el nivel básico para el ciclo escolar 2019-2020 es de 10 por ciento, lo que significa dos millones 525 mil 330 alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

En tanto, en la educación superior la deserción a causa de la pandemia se estima en ocho por ciento, equivalente a 305 mil 89 universitarios.

Antes de la pandemia por el coronavirus, 4.1 millones de niños, niñas y adolescentes mexicanos en edad de cursar prescolar, primaria, secundaria y bachillerato estaban fuera de la escuela, así como 61 de cada 100 jóvenes en edad de estudiar la universidad.

A ello se sumaba la deserción de 700 mil jóvenes de bachillerato cada año, en promedio, por motivos escolares, económicos o problemas familiares, entre otros, es decir, mil 917 estudiantes a diario.

A raíz de la pandemia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó que al menos un 15.5 por ciento de estudiantes del nivel medio superior, superior y posgrado no regresarán a clases para el ciclo escolar 2020-2021, lo que se traduce en un millón 431 mil 576 alumnos, ocasionando un retroceso a las condiciones en las que se encontraba el país en 2015.

En un ejercicio hipotético, el reporte del PNUD proyectó que 800 mil estudiantes de bachillerato, 593 mil nueve universitarios y 38 mil 567 alumnos de posgrado no podrán regresar a las aulas.

No obstante ese escenario, en el nivel correspondiente a la educación básica el PNUD previó que la supervivencia será del 100 por ciento.

Con la información dada a conocer por la Secretaría de Educación Pública y las estimaciones del PNUD, un total de tres millones 956 mil 906 alumnos desertarían, lo que equivale a una cifra similar a la de los que hoy ya están fuera del sistema educativo.

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, afirmó que para el ciclo escolar 2020-2021 no habrá un abandono masivo de estudiantes, ni indiferencia de la autoridad educativa federal, pese a las condiciones de salud que enfrenta el país a causa de la pandemia provocada por el coronavirus.

“Ninguna niña, niño, adolescente o joven abandonará el Sistema Educativo Nacional sin que la autoridad haga lo posible por apoyarlos”, apuntó.

En este contexto, ayer, el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro, declaró que se tiene la consigna de hacer un esfuerzo para que el abandono escolar se pueda abatir.

“Y estamos convencidos de que esta transición, digamos, a una cultura o a culturas, para hablar en plural, digitales nos permita construir, efectivamente, un nuevo tipo de contacto, un nuevo tipo de comunidades que, en vez de verlo como un elemento negativo, etcétera, es insustituible el contacto humano, eso es obvio, pero hoy podemos generar comunidades de otro tipo, apoyos especiales”, planteó el funcionario federal.

Durante la conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional para resolver las dudas respecto al inicio del ciclo escolar 2020-2021 el próximo 24 de agosto, el subsecretario de Educación Superior insistió en que en este tema es clave garantizar la conectividad.

Concheiro detalló que cuando un estudiante no se ha reportado ni ha cumplido con sus tareas, se hace un seguimiento directo con el joven, a fin de que se logre su reincorporación a las actividades y en el caso de la educación superior, comentó, se tienen acuerdos con diversas universidades para que los alumnos tengan la posibilidad de recuperar e inscribir sus respectivas materias.

“Una cuestión que es muy importante es que los programas se adelantan al abandono, entonces empiezan a ver cómo (el estudiante) no contesta, cómo no ha asistido, no ha entregado los documentos que debe entregar, etcétera, y entonces se hace un seguimiento directo de esos jóvenes”, resaltó el subsecretario de Educación Pública.

Al hablar sobre el Programa Rechazo Cero, Luciano Concheiro anunció que se ofrecerán 37 mil 977 lugares en 185 instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, a fin de que los jóvenes no se queden sin un espacio en las universidades.