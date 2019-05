Dejan leyes de Guardia para próxima semana

Ciudad de México.- Por falta de consensos, las leyes secundarias de la Guardia Nacional serán abordadas por el Senado de la República hasta la próxima semana.

Aunque existía la posibilidad de que las normas fueran incluidas de última hora en la sesión de este jueves, y se aprobaran "fast track", la sesión concluyó a las 13:11 horas.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, afirmó que hay un avance aproximado de 96 por ciento en las cuatro normas.

Sin embargo, el también coordinador de Morena reconoció que todavía hay temas "encorchetados" en los que buscan consensos.

"Vamos a trabajar el fin de semana, esperamos la semana que entra (hacerlo), hoy no se dará, hoy no hay materia, en esta sesión no tenemos materia", afirmó.

"Tenemos varias semanas intentando construir de buena fe la unanimidad, quedan pocos temas (pendientes)".

La siguiente sesión se realizará a las 12:00 horas del martes 21 de mayo, día en que se prevé sean aprobadas las normas.

Monreal mencionó que este jueves pudieron haber presentado tres de las leyes, ya que están prácticamente listas, pero no quisieron hacerlo hasta tener "todo integrado".

El legislador zacatecano confió en que las cuatro leyes sean aprobadas antes del próximo 25 de mayo, día que vence el plazo para que el Congreso apruebe la Ley de la Guardia Nacional.

"Se está intentando, y respetamos nosotros la decisión de los integrantes (de la mesa técnica que revisa las propuestas), de lograr estos días la unanimidad. A mí me interesa mucho que logremos el consenso", aseveró.

"Hay ánimo de nuestra parte y también he observado de los grupos parlamentarios distintos una actitud de buena fe en la construcción de estos instrumentos jurídicos que serán fundamentales para la Guardia Nacional".

Entre los temas que pendientes de la Ley de la Guardia están las licencias de los militares y marinos que se integren a la fuerza, así como las sanciones y penas que se aplicarán a los elementos que incurran en determinadas conductas.