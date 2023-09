Dejo cargo para colaborar con Sheinbaum: Harfuch

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Omar García Harfuch dijo que renunció a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México para colaborar con la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

El ex funcionario policial comunicó que deja el cargo para no atender dos agendas al mismo tiempo y ahora se unirá al proyecto de quien fuera su superior en la Jefatura de Gobierno capitalino desde octubre de 2019 hasta junio pasado.

"Como lo he expresado siempre, 'ser jefe de la Policía no permite agendas paralelas', por está razón me separo del cargo de Secretario de Seguridad para colaborar con la Dra @Claudiashein, quien con su visión y liderazgo, logrará dar continuidad a la transformación del País", publicó en la red social X.

Más temprano, el Jefe de Gobierno capitalino Martí Batres anunció la renuncia que era prevista para que Harfuch buscara contender por el Ejecutivo de la CDMX.

Tras la publicación del ex Secretario no queda claro si descartó participar como candidato local, pues lideraba las encuestas por encima de otros aspirantes morenistas y de la Oposición.