Demanda AN nueva terna para CNDH

Ciudad de México.- Tras la designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH mediante una elección cuestionada por la Oposición, el Partido Acción Nacional (PAN) demandó la presentación y votación de una nueva terna de candidatos.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, aseguró que la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) "hizo trampa" al desaparecer dos votos, con lo que Ibarra no alcanzaría la mayoría calificada requerida.

"Votaron 116 senadores y sólo se contaron 114 votos. La señora no alcanzó? La mayoría calificada de votos para ser titular de la CNDH, sería absolutamente ilegal que ocupara la presidencia del organismo y no tendría legitimidad ante la sociedad", expuso el dirigente en un comunicado.

Además, criticó la militancia de Piedra Ibarra en Morena y cuestionó su compromiso para garantizar la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

"La pública y destacada militancia de la señora Rosario Piedra Ibarra en Morena y su clara cercanía con el Presidente de la República nos hace suponer que estará al servicio del régimen, y que su papel al frente de la CNDH no sería para defender los derechos humanos, sino para tapar las posibles violaciones que cometa el gobierno morenista contra los ciudadanos", denunció.