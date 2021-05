Demandan a CFE por adeudo de gas

Reforma

Ciudad de México.- El banco de inversión global Goldman Sachs está reclamando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de un arbitraje internacional, el pago de 400 millones de dólares.

El motivo de la disputa es el supuesto incumplimiento de un pago en una transacción de compra de gas natural durante la helada que azotó a Texas y al norte de México en febrero pasado, según fuentes de Bloomberg.

La empresa estatal que dirige Manuel Bartlett confirmó que se trata de un arbitraje, sin precisar quién lo inició, ni algún otro detalle sobre el monto, las condiciones o el estatus del proceso.

"La CFE reservará la información sobre los detalles del arbitraje, hasta en tanto no se emita el fallo. No se quiere informar antes para no entorpecer ningún proceso", alegó.

La tormenta invernal que azotó a Texas detuvo el flujo del energético hacia México y disparó los precios de gas natural.

El contrato entre Goldman y la subsidiaria CFE Internacional era de rutina para cubrir la operación de compra.

Las obligaciones del banco de inversión estaban vinculadas a un índice mensual de precios del gas, mientras que la unidad de la CFE estaría expuesta a tasas diarias en ciertos centros, como en Waha, en el oeste de Texas, señala Bloomberg.

El precio diario se multiplicó por casi 100, mientras que el precio mensual se mantuvo prácticamente sin cambios, lo que dejó a la subsidiaria de CFE con un pago inusualmente grande.

"CFE también ha argumentado que no debería tener que cumplir con el contrato debido a la acción extrema e imprevisible del precio", agrega.

Según se ha difundido, para Goldman la disputa se reduce a una obligación contractual que su contraparte está obligada a cumplir, incluso si la deuda resultó de un desastre imprevisto.

Para la Comisión, las consecuencias de no pagar podrían ser mayores, ya que "cualquiera que abandone una apuesta así corre el riesgo de convertirse en persona non grata en Wall Street, lo que complica su acceso futuro".

Goldman Sachs no emitió comentarios sobre el tema.

Aunque sacar adelante a la CFE ha sido la apuesta del Gobierno federal, en el primer trimestre del año la empresa todavía registró una pérdida de 35 mil 606 millones de pesos.

Con información de Bloomberg y Diana Gante