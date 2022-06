Demandan opositores cambiar estrategia de seguridad

Especial / Agencia Reforma / La panista Gina Cruz durante su intervención en la sesión

Ciudad de México— Legisladores de Oposición demandaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador modificar la estrategia de seguridad porque la aplicada hasta ahora no ha funcionado.

Luego de guardar un minuto de silencio en la sesión de la Comisión Permanente por el homicidio de dos sacerdotes jesuitas en una iglesia de la comunidad de Cerocahui, en Chihuahua, advirtieron que con más de 121 mil homicidios dolosos, la actual se ha convertido en la Administración más violenta de los últimos tiempos.

El senador priista Eduardo Zarzosa demandó al Gobierno federal que se haga responsable de sus acciones y omisiones en materia de seguridad pública, ya que después de 42 meses de Administración, no puede seguir culpando al pasado de lo malo que ocurra en esta materia.

Zarzosa recordó que en lo que va del Gobierno de López Obrador se han registrado más de 121 mil homicidios dolosos, lo que significa que cada 25 un mexicano o una mexicana pierde la vida a causa de la violencia.

"Hoy rendimos un minuto de silencio para los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, lamentablemente, esto no les va a devolver la vida, ni tampoco va a aliviar el dolor de sus familiares. En México estamos llegando a un momento histórico crítico", advirtió.

El priista demandó a los legisladores de la mayoría pedirle al Presidente que cambie su estrategia de seguridad, ante el aumento de la violencia ocasionada por el crimen organizado.

"Cambien de estrategia, si a alguien escucha el Ejecutivo federal, díganle que tiene que cambiar la estrategia, porque lo que ha hecho hasta el día de hoy no ha funcionado, son más de 12 1 mil personas que han fallecido a causa de la violencia, a causa del crimen organizado", reiteró.

La panista Gina Cruz Blackledge afirmó que las balaceras registradas esta semana en los estados de Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Chihuahua y San Luis Potosí son un claro ejemplo de la claudicación del Estado.

Cruz expuso que a las más de 121 mil víctimas de homicidios dolosos, hay que sumar los 100 mil desaparecidos y las 10 mujeres que todos los días son asesinadas como consecuencia de la violencia.

"El horror del país ha llegado a niveles récord por causa de la fallida estrategia presidencial", sostuvo.

Cruz dijo que el colmo de la necedad es la afirmación del Presidente López Obrador de que no cambiará su plan de seguridad, en un contexto en el que ciudades completas son controladas por el crimen organizado y la Guardia Nacional y el Ejército tienen órdenes de no actuar.

Nancy de la Sierra, integrante del Grupo Plural, llamó al diálogo al Jefe del Ejecutivo federal, a fin de rediseñar la política en materia de seguridad.

"Hoy extendemos la mano a nuestro Gobierno () para que juntos rediseñemos la política de seguridad de nuestro País, porque la justicia no se reduce a señalar culpables, la justicia nos exige responsabilizarnos y reconstruir el tejido social", expresó.

En su turno, el diputado petista Gerardo Fernández Noroña lamentó que todo lo que ocurre en materia de seguridad la oposición pretenda "cargárselo" al Presidente.

Fernández Noroña aseguró que la política de seguridad del Gobierno federal ha funcionado, porque ya no hay desapariciones forzadas ni masacres y los feminicidios se redujeron 31 por ciento, los secuestros 58 por ciento, el robo 29 por ciento y los homicidios dolosos 16 por ciento.

El legislador del Partido del Trabajo (PT) comentó que los homicidios son delitos del fuero común, por lo que son responsabilidad de las Fiscalías locales y no del Gobierno federal.

También consideró perverso y fuera de contexto que la Oposición califique la estrategia de seguridad como "de abrazos, no balazos".

"No hay desapariciones forzadas () no hay civiles asesinados en retenes militares supuestamente por no detenerse, no hay daños colaterales, no hay masacres como las que bañaron en sangre al Gobierno usurpador () no hay presos políticos, ni persecuciones", afirmó.